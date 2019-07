El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez , ha afirmado que “sin afiliados no hay Partido Popular” y que su proyecto que ya está en marcha los tiene como un pilar fundamental en el que sustentarse junto a los portavoces, alcaldes y concejales del PP de toda la región.

De esta forma se ha dirigido Paco Núñez a los colaboradores, interventores, apoderados, concejales, alcaldes y portavoces de la Sierra de San Vicente (Toledo), a los que el partido ha brindado un homenaje en la localidad toledana de Mejorada, ha informado el PP en nota de prensa.

El responsable del PP en la región ha mostrado su agradecimiento a todos los presentes en el acto de homenaje porque se trata de un acto “de los más importantes que ha organizado el partido” por su significado, que no es otro que el de juntar a todos aquellos “que dais la cara por el partido en cada pueblo” y porque esa es la filosofía del nuevo Partido Popular, la de la gente que da la cara por estas siglas en cualquier lugar de la región.

“Acaban de terminar las elecciones y ya hemos empezado a trabajar en las elecciones de 2023, porque eso es lo que hacen los grandes partidos y proyectos, mirar hacia delante para conquistar el futuro y trabajar con constancia e intensidad durante cuatro años”, ha declarado Núñez.

Asimismo, ha añadido que ha pedido a todos los cargos del Partido Popular en la región que, con la coordinación de la dirección regional y de la secretaria general, Carolina Agudo, “nos echemos a la calle y no haya fiesta popular o acto social donde no estemos; colectivo que quiera vernos y no nos tenga o vecinos que necesiten que los escuchemos porque el PP es el partido de la gente y el partido útil para los vecinos de Castilla-La Mancha y de toda España”.

Es por eso que Paco Núñez ha ofrecido “lo mejor que tengo, mis ganas, ilusión, compromiso e intensidad”, y ha pedido estar unidos para ser más fuertes y salir a la calle a escuchar a la gente porque “esa es la grandeza del PP y lo que nos hará ganar elecciones”.

Además, se ha mostrado convencido de ganar las próximas elecciones de 2023 porque “ya nos hemos puesto a trabajar para ello con humildad, intensidad y estando en todos y cada uno de los pueblos”, esa es una seña de identidad de su proyecto y lo que lo hace diferente.

El presidente regional del PP ha reiterado que su proyecto se basa en todos los afiliados de todos y cada uno de los pueblos de la región, no importa lo lejos que esté ese pueblo, ni lo metido que esté en la sierra ni lo difícil que sea el acceso porque la presencia del PP será masiva en todos y cada uno de esos lugares, y ha concluido asegurando que las bases del partido, y “todo aquel que da la cara por el Partido Popular merecen mi admiración y mi trabajo”.