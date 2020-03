La concejala de Servicios Sociales, Ana Belén Abellán, y la técnico responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Ana Isabel de la Fuente, han informado en rueda de prensa de las actividades organizadas con motivo del Día del Consumidor, que se celebra el próximo 15 de marzo.

Este año, desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) se ha editado un folleto y organizado charlas en los centros de mayores de la ciudad bajo el lema ‘Precaución en las ventas a domicilio’, dirigidas a los mayores para prevenir fraudes y engaños en los que se les involucra en contratos de financiación.

“Desde el equipo de Gobierno de Milagros Tolón, se tienen en cuenta los derechos de los consumidores, por lo que campañas como esta son imprescindibles para evitar engaños fraudulentos”, ha expresado la edil de Servicios Sociales.

Por su parte, la responsable del servicio ha expresado que conmemorar el Día del Consumidor con actividades formativas e informativas “viene siendo habitual” y que este año los mayores serán quienes centren la atención de estas actividades.

Horarios de las charlas

El 11 de marzo la charla tendrá lugar en el Centro de Mayores de Santa Bárbara a las 11:30 horas; el día 12 será en el Centro de Mayores de Santa María de Benquerencia a las 11:30 horas y el día 16 en el Centro de Mayores de San Antón a las 12:00 horas.

El folleto contiene algunos de los casos más comunes de la venta a domicilio como la venta de artículos relacionados con la salud; la venta de libros; el cambio de empresas de electricidad y gas o los falsos revisores de suministros.

También plantea algunos consejos a tener en cuenta para prevenir fraudes como, por ejemplo, pedir a quien venga a nuestro domicilio que se identifique con su DNI; no enseñar ningún documento, DNI o factura; no firmar nada; desconfiar de los regalos y no pagar nada en efectivo. Y, en último término, incluye consejos y consideraciones generales en caso de haber sido víctima reciente de un engaño.

La OMIC atendió el pasado año un total de 4.914 consultas y reclamaciones mientras que, en lo que va de año, han sido 668 las consultas y reclamaciones presentadas. Se trata de un servicio de carácter público y gratuito que tiene como función principal la de informar y asesorar a los ciudadanos en materia de consumo, ofreciendo un servicio de mediación y tramitación de reclamaciones.

La OMIC está localizada en las Casas Consistoriales, su teléfono de contacto es el 925 330 770 y el correo electrónico es omic@toledo.es.