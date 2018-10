Además, habrá una exhibición de perros guía, a cargo de la Fundación ONCE del Perro Guía que desplazará desde Boadilla del Monte (Madrid) a varios aspirantes a perro guía para esta actividad, lo que permitirá a los escolares y ciudadanía ponerse en la piel de una persona ciega durante la realización de sus desplazamientos, según ha informado la organización en nota de prensa.

El alcalde de Talavera, Jaime Ramos, así como representantes de los distintos grupos municipales del Ayuntamiento y del Gobierno Regional, acompañarán al presidente del Consejo Territorial de la ONCE, José Martínez, al delegado Territorial, Carlos Javier Hernández y al director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Talavera Javier Álvaro, para participar en la jornada junto a afiliados de la organización y a usuarios de estos auxiliares de movilidad.

El bastón blanco es el símbolo de autonomía personal de las personas ciegas y con la celebración de este día, la ONCE quiere reivindicar la capacidad y la necesidad de estas personas de contar con espacios y servicios cada vez más accesibles.

BASTÓN PARA LAS PERSONAS CON SORDOCEGUERA

En el acto también se presentará el bastón rojo-blanco como auxiliar de movilidad que identifica a las personas con sordoceguera. La incorporación de una franja roja al bastón blanco, habitualmente utilizado por las personas con ceguera o discapacidad visual grave, evidencia la presencia también de una discapacidad auditiva en el usuario.

Un distintivo que aporta mayor seguridad en la autonomía de los desplazamientos puesto que le identifica como una persona con sordoceguera y, además, facilita su posible comunicación con el resto de personas, conscientes de su discapacidad.

DEMANDAS EN MUNICIPIOS

Finalmente, la ONCE y el mundo de la discapacidad quieren alertar, con “escasa respuesta de la administración”, que desde hace años en muchos municipios “proliferan las calles peatonales que comparten el paso de las personas con la circulación de vehículos.

Se llaman calles de plataforma única y son aquellas que no disponen de bordillo que separe la calzada de la acera y conviven peatones y tráfico rodado. Esto ha provocado una gran problemática para las personas ciegas y con discapacidad visual para que, sin saberlo, pueden estar deambulando por donde circulan coches, motos, buses, bicicletas y ahora patinetes eléctricos, ha señalado la organización.

Las características físicas de las calles de plataforma única, al no disponer de la acera, dificultan la orientación de las personas con discapacidad visual, y les “produce incertidumbre y mucha tensión”. señala la ONCE, que añade que “lo más grave son los riesgos físicos que pueden representar, si no están correctamente señalizados”. Ante esta realidad, ONCE sigue reivindicando “una adecuada regulación de estos espacios y de los vehículos que transitan por ellos”.