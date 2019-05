El candidato a la Alcaldía de Toledo por Ciudadanos, Esteban Paños, ha asegurado que se siente “frustrado” cuando acude a los Consejos de Participación y no hay apenas vecinos, afirmado que no participan porque no se sienten respaldados, a lo que ha añadido que cuando Cs entre en el gobierno local apostará por la participación y el consenso “de todos” para que la ciudad avance”.