“Quien quiera futuro y no quiera retroceder ya sabe lo que tiene que hacer el 28 de abril: votar al PSOE. ¡Vamos a hacer que pase, estamos muy cerca!”, con estas palabras, llamando a la movilización a todos los progresistas, concluía Pedro Sánchez un acto ante más de 800 personas en la Universidad de Toledo.

En el último día de la campaña electoral para las generales, que llevará al líder socialista a participar en otros dos mítines más en Madrid y Valencia, Pedro Sánchez ha señalado que “la cosa pinta bien porque este país siempre ha votado por futuro y hoy más que nunca el futuro lo representa el PSOE”. Pero ha insistido en la necesidad de lograr “una mayoría parlamentaria amplia” y de que “no especulemos con el voto, sino que lo concentremos en el PSOE, para garantizar que las tres derechas no sumen y retrocedamos 40 años en nuestro país”.

“La frontera entre avanzar o involucionar es el voto al PSOE. Es importante ganar y gobernar, si no se gobierna no se gana. Este es un partido nacido para gobernar, nosotros ganamos y gobernamos y por eso necesitamos una amplia mayoría”. Y ha recordado a los indecisos que “el bloque de la involución no tiene ninguna duda”, pero que “si queremos avanzar, si queremos futuro, hay que votar al PSOE, tenemos que unirnos todos entorno al PSOE”.

“Estamos muy cerca de lograrlo, de hacer que pase y tengamos esa España que queremos”. Muy cerca de que “estemos cuatro años más para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Estamos muy cerca de aprobar una nueva ley educativa, de mejorar las condiciones laborales de nuestros médicos y enfermeros o de incluir la salud bucodental en el sistema sanitario. Estamos muy cerca de hacer un nuevo Pacto de Toledo que garantice la revalorización y el sostenimiento de las pensiones y recogerlo en la Constitución. Estamos muy cerca de seguir avanzando y no retrocediendo en la seguridad y libertad de las mujeres en nuestro país. Estamos muy cerca de que pase”, subrayó.

García-Page, Mercedes Tolón y Omar Anguita

También han intervenido en el acto, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el secretario general de Juventudes Socialistas de España (JSE), Omar Anguita, y la alcaldesa de Toledo y candidata a la reelección, Milagros Tolón.

García-Page ha hecho referencia al ambiente “tan ilusionante” que está viviendo el PSOE, pero “no tenemos que confiarnos”, advirtió. “Hay que ir el domingo a votar en masa, no a votar con las vísceras ni con las tripas; yo le pido a los españoles que voten con el corazón, la cabeza y si quieren, con el bolsillo”. “Se avanza y se adelanta por la izquierda”, remachó.

Por su parte, Omar Anguita ha mostrado su agradecimiento a los jóvenes del PSOE por explicar a los indecisos que “no solo elegimos líder, sino modelo de país”, y nosotros queremos “un modelo que permita a los jóvenes volver a casa”. Además, ha agradecido el compromiso de Sánchez con los jóvenes y así ha quedado patente en los 10 meses de gobierno y de compromisos en materia de educación, empleo, renta básica o becas.

Por último, Milagros Tolón le ha recordado a la gente joven que “en 48 horas se abren las urnas y tienen que estar llenas de votos socialistas para conseguir que pase” y ha advertido: “¡cuidado, todo lo avanzado se puede venir abajo!”, razón para ir a votar de forma masiva a las listas del Partido Socialista.

Acto público del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el secretario regional del PSOE y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. (FOTOS: José Ramón Máqruez/PSCMPSOE)

