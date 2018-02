El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, denunció hoy que cuando Rajoy pide a los ciudadanos ahorrar para hacer frente a unas pensiones dignas “lo que demuestra este presidente del Gobierno es que ha bajado los brazos para resolver el problema de la insostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones”.

“Por supuesto que hay que ahorrar, pero resulta hipócrita que quien pida ahorrar más a los españoles sea aquel que ha hecho ganar menos a los españoles con su reforma laboral”, aseguró Sánchez durante una asamblea abierta en Toledo.

En relación con la situación del sistema público de pensiones, Sánchez apuntó que “si el Gobierno no quiere subir las cotizaciones a las Seguridad Social- como tampoco queremos nosotros-, si el Gobierno no quiere subir los sueldos a los trabajadores- algo que pide el PSOE porque con mejores empleos habrá mejores pensiones- y el Gobierno no quiere hacer nada por resolver el déficit de la Seguridad Social”, “su solución es el desmantelamiento del sistema público de pensiones y seguir viviendo del crédito año tras año, hasta que el sistema quiebre”.

Frente a esta actitud del Ejecutivo, el líder socialista abogó por defender nuestro sistema público de pensiones “por los pensionista de hoy, pero también por los de mañana y los de pasado mañana”. Con este objetivo,-dijo-el PSOE plantea una “propuesta seria y rigurosa” para resolver el déficit del sistema de pensiones que pasa por “reivindicar un aumento salarial”, “racionalizar gastos de la Seguridad Social” y “abrir el debate sobre cómo financiar nuestros sistema público de pensiones además de con las cotizaciones a las Seguridad Social”, y “ahí es donde los socialistas proponemos el Impuesto a la Banca”. “Rescate por rescate: que el sector financiero arrime el hombro también para salvar y rescatar a nuestro sistema público de pensiones”, añadió.

Ley de Igualdad Salarial

Durante la Asamblea, Pedro Sánchez se refirió también a la reforma laboral del PP, y especialmente a cómo las mujeres han sido las “principales perjudicadas” por esta reforma.

Por ello, anunció que el próximo lunes el Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición de Ley en el Congreso “para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, para acabar con una de las principales desigualdades que existen en nuestro país”:

En último lugar, Sánchez remarcó que “la tarea del socialismo no sólo es reconstruir lo dañado por la derecha, sino también conquistar nuevos derechos y libertades”