En nota de prensa, CCOO ha señalado que desde este mismo jueves y por decisión unánime de las asambleas de trabajadores, todos ellos han dejado de hacer horas extras y han comenzado a concentrase en los minutos del bocadillo.

El comité de empresa ha remitido a la dirección de la planta una tabla reivindicativa y ha instado a la dirección “a abrir de inmediato la negociación para apagar el conflicto antes de que vaya a más. La gente está muy harta y dispuesta a ir a intensificar la movilización, a ir a la huelga si la empresa termina por agotarnos la paciencia”.

“No es una plataforma descabellada, ni siquiera exigente. La empresa no tiene mucho esfuerzo económico que realizar, no se trata de un volumen importante de dinero. Lo que se le pide a Aernnova es sobre todo un gesto de consideración a la plantilla que hasta ahora, desde que abrió la planta, no ha tenido”, resalta el responsable del Sector Aeronáutico de CCOO-Industria en Toledo, Jesús Domingo.

En este sentido, señala que todas las peticiones de los trabajadores de Aernnova-Illescas están ligadas a la situación de la planta, a los problemas de organización de la producción y a la ausencia de interlocución y diálogo social. Contrasta además la positiva evolución económica, tanto de la facturación como de los beneficios, con los bajos salarios de la plantilla”, explica Domingo.

En materia salarial, el comité reclama incrementos mínimos de entre el 2% (para los colectivos que más ganan) y el 2,4% (para los que ganan menos) en cada uno de los tres años de vigencia del nuevo Pacto de Empresa. Además, se piden mejoras progresivas en los pluses de Antigüedad, Nocturnidad, Eficiencia y Absentismo.

En materia de estabilidad en el empleo, se piden límites a la contratación temporal, que en la actualidad supera el 40% y que debería reducirse al 30% al finalizar 2018, al 25% en 2019 y al 20% en 2020. Se reclama también que la contratación temporal vía ETT no pueda superar el año; que los contratos en prácticas pasen a indefinidos a los dos años; y que a las personas que se reincorporen a la fábrica se les compute su antigüedad previa.

“Consideramos que las mejoras económicas que reivindicamos son totalmente asequibles y nos ayudarían a progresar, dado que desde sus inicios esta planta ha ido creciendo año a año, pero, aparte de las pequeñas subidas que tuvimos en 2016 tras el conflicto- la empresa no ha hecho ningún movimiento respecto al trabajador”, señala el presidente del comité de empresa, David Caballero.