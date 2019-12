Así se ha dirimido en la primera parte del debate presupuestario que ha tenido lugar en las Cortes castellanomanchegas, en el que los tres partidos con representación parlamentaria han defendido sus posturas en los nueve primeros bloques de los quince que componen el debate sobre las cuentas para la región del año próximo.

La diputada de Cs Úrsula López ha pedido al PSOE que se comprometa con el colectivo LGTBi y las víctimas de la violencia de género apoyando sus enmiendas que considera que son de “vital importancia”.

La diputada del PP María Roldán ha afirmado que “da miedo” escuchar a hablar al posible presidente del Gobierno y al posible vicepresidente, en referencia a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, decir que la prisión permanente revisable es “anticonstitucional”.

La diputada socialista Rosario García Saco ha criticado que PP y Cs presenten enmiendas al “peso” pero que no tienen “rigor ninguno”.

FOMENTO Y EDUCACIÓN

En materia de fomento, el diputado de la formación naranja Alejandro Ruiz ha lamentado que la ciudad de Talavera no esté incluida en el convenio de la tarjeta abono transporte con la Comunidad de Madrid.

María Roldán ha vuelto a tomar la palabra para pedir al Gobierno que reduzca los altos cargos y personal de confianza para utilizar esas partidas para iniciar los proyectos de las autovías de la región.

En materia de educación, la diputada de Cs Carmen Picazo ha considerado las enmiendas de su grupo “no solo razonables, sino necesarias” y ha pedido a los diputados socialistas que, “si creen que Castilla-La Mancha debe tener un futuro mejor” lo demuestren “como se demuestren las cosas, con un presupuesto adecuado”. “Si no, no nos vuelvan a decir que les preocupa el fracaso educativo, porque no les creeremos”, ha añadido.

De su lado, el diputado ‘popular’ Benjamín Prieto ha criticado que los parlamentarios del PSOE no acepten las enmiendas de su partido en este ámbito y ha lamentado que algunas de las razones por las que los socialistas las rechazan “son casi de chiste”, advirtiendo que, aunque finalmente no salgan adelante, el PP las seguirá defendiendo “durante el resto de la legislatura”.

Mientras, la diputada del PSOE Diana López ha asegurado que en su partido están “muy en consonancia” con las enmiendas de Cs, afirmando que están “de acuerdo en el fondo” pero no en la forma en la que las han presentado, mientras que, por el contrario, ha insistido en que no pueden aprobar “de ningún modo” las propuestas del PP, porque son, a su juicio, “poco serias” y están “hechas al peso”.

EMPLEO, TALAVERA Y AGRICULTURA

En cuanto a empleo, el parlamentario de la formación naranja David Muñoz Zapata ha considerado que las propuestas de su partido son “valientes” y ha argumentado que en Cs tiene “muy claro” que “si queremos que las cosas cambien, no podemos hacer siempre lo mismo”. “Es evidente que nos van a decir que se quita el dinero a partidas que van para las personas. ¿Para qué personas, para los altos cargos y el personal eventual?”, se ha preguntado.

Ante ello, el diputado socialista Antonio Sánchez ha confirmado que su grupo parlamentario va a rechazar tanto las enmiendas de Cs como las del PP porque “no mejora el proyecto de presupuestos” y ha defendido que los recursos destinados el próximo año a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo “van a contribuir de forma decidida a la creación de empleo y la mejora del modelo productivo, promoviendo la competitividad empresarial”.

PP y Cs también han defendido sus enmiendas relativas a Talavera de la Reina. El diputado de la formación naranja David Muñoz Zapata ha pedido al PSOE que recapacite y que “si comparten el fondo” se puede llegar a un acuerdo en las formas para que en Castilla-La Mancha pueda haber más y mejor empleo.

María Gema Guerrero, del PP, ha pedido un plan específico de empleo para Talavera y un plan de apoyo para Talavera Ferial.

El parlamentario socialista Juan Antonio Sánchez ha reprochado al PP que, cuando gobernó en el Ayuntamiento de Talavera, no quiso acogerse a los planes de empleo. “Dan consejos buenos, pero cuando llega el momento de la verdad hacen otras cosas”, les ha espetado. También ha afeado a Cs por empeñarse en “machacar” el Plan Adelante.

En agricultura, la diputada de Cs Úrsula López ha propuesto un plan estratégico para el olivar tradicional, mientras que el del PP, Emilio Bravo, ha pedido al PSOE tener en consideración alguna de sus enmiendas de este bloque. La diputada socialista Joaquina Saiz ha dicho que el PP presenta enmiendas “al tuntún”.