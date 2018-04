El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burguillos ha denunciado que el alcalde de la localidad, José Castro, y su Equipo de Gobierno “se han desentendido del mantenimiento de las instalaciones del Colegio Público “Victorio Macho” de Burguillos de Toledo , mientras se dedican a reformar otras instalaciones no tan necesarias”.

“El Alcalde de Burguillos, siguiendo con su línea de hacer todo lo contrario de lo que prometió en su propaganda electoral -véase su sueldo-, hace dejadez de sus funciones y es incapaz de solucionar la lamentable situación de las instalaciones del colegio público de cuyo mantenimiento es responsable”, han alertado desde el Grupo Popular . En este sentido, han recordado que “si en la pasada Semana Santa fue el derrumbe de parte de un falso techo, por falta de mantenimiento, esta semana se ha producido otro lamentable hecho, con el derrumbe de otra parte del mismo, aunque afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, aunque sí ha supuesto la suspensión temporal de la actividad y del comedor durante la mañana del martes”. “Mientras esto sucede, el alcalde dedica el presupuesto municipal a remodelar instalaciones que no son prioritarias y transformarlas a su capricho y el de su equipo de gobierno, sin consultar -como predican continuamente- con los vecinos de Burguillos”, han declarado los populares de Burguillos. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular han instado al alcalde y a su equipo de gobierno a “que se preocupen y prioricen más el mantenimiento y las adecuadas condiciones de las instalaciones educativas y sanitarias de nuestro municipio, y se olviden de hermanamientos e inauguraciones de instalaciones no prioritarias”. “En definitiva, que gobierne por y para Burguillos de Toledo , asignatura que después de tres años de desgobierno, sigue teniendo pendiente”, han lamentado desde el Grupo Popular .