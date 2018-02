Velasco ha hecho estas afirmaciones tras conocer que el Tribunal Supremo mantiene la anulación definitiva al inadmitir el incidente de excepcionalidad de nulidad que presentó el Ayuntamiento, según ha informado el PP en un comunicado.

El coordinador ha explicado que “Tolón puede contar con el trabajo y el apoyo del Grupo Municipal Popular en el trabajo del nuevo POM y ha recordado que desde el primer momento, el portavoz, Jesús Labrador, tendió la mano al equipo de Gobierno en la búsqueda de soluciones a este gravísimo problema y la alcaldesa siempre la ha rechazado, pues ha preferido alargar el problema durante más de tres años porque no quería trabajar en el nuevo POM”.

Para Velasco, la pregunta ahora es qué va a hacer Tolón después de que hace tres años prometiera a los toledanos tener elaborado el nuevo POM en un año, y tres años después “no hay nada hecho. ¿Va a dejar la alcaldesa de huir hacia adelante y se va a poner a trabajar con seriedad y responsabilidad en la redacción del nuevo POM de una vez por todas?”, se ha preguntado, y ha añadido que “lo único que le queda por hacer a Tolón es un Puigdemont y huir a Bruselas para no solucionar el problema más importante con el que se enfrentan los toledanos”.

Ha explicado que la alcaldesa “ya no puede poner más recursos para seguir alargando la agonía del POM del 2007”, por lo que le ha pedido que de una vez por todas sea responsable y consciente de la inseguridad jurídica que supone la nulidad del POM y tener que volver al de hace treinta años.

“Vender la actualización del POM de 1987 como la solución que no va acarrear ningún problema es de una gran irresponsabilidad por parte del equipo de Tolón que no puede decir que todo lo que ha ocurrido lo tenían previsto. Cuando pones un incidente excepcional de este tipo ante el Tribunal Supremo es porque sabes que cabe la posibilidad de ganarlo, si desde el principio sabes que esto no va a ser así, como viene a decir la alcaldesa, lo único que quieres es engañar a los ciudadanos”, ha afirmado.

Por otra parte, ha explicado que desde el PP van a creer las palabras del portavoz “cuando dijo en diciembre que si el Supremo no les daba la razón con el incidente de excepcionalidad iban a parar y no pondrían más recursos”.