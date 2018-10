La concejal del Grupo Municipal Popular, Cristina Peces , ha denunciado que “el tráfico en Toledo es un auténtico caos y no hay por dónde cogerlo”, lamentando que el Ayuntamiento haya dejado un solo carril en la zona de la Reconquista, en una época del año con más tráfico en horas punta porque hay colegios y con la lluvia de otoño aún se complica más la circulación.

“Hay vecinos que llevan toda la semana tardando alrededor de 40 minutos para llegar desde la Legua y Valparaíso hasta los colegios e institutos de la zona de la Reconquista”, ha criticado.

Peces ha preguntado si es que a nadie del equipo de Gobierno se le ocurrió decir a la alcaldesa que si se tenía que cortar la calle para hacer la obra en la mediana, se debería haber hecho en los meses de verano, “como se hace en todas las ciudades las obras y no en época de colegio y lluvias”.

“Pero el caos no es solo en Reconquista”, ha indicado la concejal ‘popular’, que también ha explicado que en la zona de la rotonda de Safont “ocurre exactamente lo mismo con los semáforos y los pasos de cebra de quita y pon”, ha informado el PP en un comunicado.

“Es insólito que el concejal de Movilidad se lave las manos y responsabilice de la compra e instalación de los semáforos a la concejal de Obras y Servicios y que esta haya pasado la patata caliente al concejal de Urbanismo, quién ha salido al paso diciendo que los semáforos ya han sido comprados se utilizarán en otro barrio, pero no tiene ni idea en cual”, ha aseverado Peces.

Lo más llamativo para la dirigente ‘popular’ es que ahora, cuando las obras están a punto de terminar, el responsable de Urbanismo diga que van a empezar a buscar alternativas al tráfico, pero que lo importante para él, no es la movilidad ni los atascos, si no la obra que se está haciendo para dotar a la ciudad de un espacio de convivencia, por lo que le pregunta a Tolón y a sus concejales que si lo que se han propuesto es enfadar aún más a los toledanos de lo que ya han logrado con su inoperancia.

Peces ha insistido en que Tolón tiene que sentarse a buscar soluciones a los atascos en Toledo porque “no puede ser que a estas alturas todavía no haya tomado una decisión definitiva sobre la puerta del Cambrón, no puede ser que se abran y cierren las calles a su antojo como la calle Descalzos, que se gaste casi 7.000 euros en semáforos que ahora no sabe qué hacer con ellos y que en período lectivo deje solo un carril en una de las principales vías de acceso a la ciudad con los trastornos que ello conlleva”.