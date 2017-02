La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, Claudia Alonso, ha asegurado hoy que los Presupuestos Regionales para 2017 ponen en evidencia el nulo interés del presidente socialista de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, por solucionar los problemas de los ciudadanos de la provincia de Toledo y ha remarcado, como ejemplos, que en los mismos se prevé la construcción de nuevos barracones en centros educativos, la inversión en Fomento es prácticamente nula y no hay ni un euro para nuevos centros de salud.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana en la sede provincial del PP, donde ha destacado que todos los toledanos tienen que saber que los Presupuestos de Page “para la provincia de Toledo son terriblemente perniciosos, porque no se plantea ninguna solución a los problemas reales de los toledanos y la provincia de Toledo va a ser una de las grandes perjudicadas dentro de la política socialista de Page”.

Alonso se ha centrado en tres áreas fundamentales: las inversiones en materia de Educación, de Sanidad y de Fomento, y ha denunciado que en Educación la inversión más significativa que se va a realizar en la provincia es la destinada a la instalación de nuevas aulas prefabricadas en los centros educativos. “Los mismos que decían sin parar en campaña electoral que iban a eliminar los barracones, lo que hacen una vez más es aumentarlos”, ha recordado.

En cuanto a las inversiones en el área de Fomento, la diputada regional del PP ha destacado que en los presupuestos solo aparecen dos tramos, de Méntrida a Valmojado y de Cabañas de Yepes a Huerta de Valdecarábanos, poniendo en evidencia también en la provincia que “Fomento ha sido uno de los grandes fracasos de Page, porque no se ha ejecutado ni un solo kilómetro de carretera propiamente dicho por este gobierno”.

“No hay nada para asuntos tan urgentes como el arreglo del tramo de Urda a la M-401 (Carretera Toledo-Ciudad Real), que como ya denunciamos en el último Pleno de las Cortes se encuentra en un estado tercermundista y supone un grave peligro para los vecinos de la zona; pero es que tampoco hay nada presupuestado para infraestructuras viarias tan importantes como el enlace desde Seseña con la R-4, en una zona de la provincia con un tráfico muy intenso; como tampoco, por ejemplo, para la autovía de Toledo-Ciudad Real. En resumen, nada de nada para una provincia de más de 15.000 km2 de superficie”, ha resaltado Alonso.

Asimismo, en lo referente a Sanidad, la parlamentaria popular ha lamentado que “los esfuerzos en mejoras en materia sanitaria son nulos en estos Presupuestos de Page, en un momento de crisis sanitaria terriblemente duro en la provincia de Toledo, cuando vemos a diario las urgencias colapsadas, las quejas de los profesionales sanitarios y el aumento de las listas de espera”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo de esta falta de compromiso para resolver los terribles problemas en materia sanitaria que sufre la provincia, el hecho de que “para este año no se ha presupuestado ni un solo euro para centros de salud en toda la provincia de Toledo”.

“No solo no vamos a tener terminado el hospital de Toledo, porque las obras están paradas, no solo no se va a producir en breve esa mejora de las Urgencias del Hospital Virgen de la Salud anunciada por el consejero, porque ni siquiera se ha presentado la licencia en el Ayuntamiento, sino que además Page no ha presupuestado ni un euro para centros de salud en toda la provincia de Toledo”, ha añadido Alonso.