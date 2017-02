Ha sido al término de la rueda de prensa del la secretaria primera de la Mesa, Josefina Navarrete, cuando han comparecido los diputados del PP Francisco Cañizares y Lola Merino para denunciar que el presidente regional, Emiliano García-Page, “ha entrado en modo pánico y no quiere que se debata en el Parlamento regional sobre los problemas que presentan los agricultores ecológicos”.

Y es que los parlamentarios del PP, que han defendido que en otros años, cuando se ha debatido la enmienda a la totalidad de los presupuestos, se han incluido en el orden del día del pleno otros asuntos, querían que este jueves se debatiera en las Cortes sobre agricultura ecológica, haciendo coincidir este debate con la manifestación de agricultores que va a tener lugar en Toledo.

“Los únicos a los que nos interesa o no que la enmienda se debata de forma exclusiva es a quien la propone. La enmienda es nuestra, no del Gobierno regional, que no le interesa que se debata de otro tema”, ha defendido Cañizares, que ha agregado, que el Ejecutivo, demostrando “gran falsedad”, alega que “está muy ocupado y no le viene bien que el pleno fuera muy largo, pues solo tiene tiempo para el debatir la enmienda a la totalidad”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que ha indicado que “por cortesía parlamentaria” han ofrecido retirar otros debates pero no el de agricultura ecológica, ha explicado que en la Junta de Portavoces ha ganado la postura de su grupo al tener mayoría, frente al PSOE y Podemos.

“No han respetado la decisión democrática de la Junta de Portavoces y en la Mesa, en una nueva votación con el voto de calidad del presidente y la abstención de Podemos, se han cargado el orden del día que había salido de la Junta de Portavoces coartando la libertad”, ha lamentado Cañizares, que ha condenado que este jueves no se vaya a debatir finalmente en las Cortes sobre agricultura ecológica.

TAPAR SU BOCHORNOSA ENMIENDA

Tras Cañizares y Merino, ha vuelto a comparecer en rueda de prensa la portavoz de los socialistas, Blanca Fernández, que ha acusado a los ‘populares’ de “mentir como bellacos” y les ha instado a que pidan disculpas.

Según la parlamentaria socialista, que ha indicado que gracias a la “lealtad institucional” de Fernández Vaquero no ha habido plenos estas semanas por respeto al Congreso del PP, ha explicado que “estaba consensuado” que en el de este jueves solo se debatiera la enmienda a los presupuestos.

“Querían retrasar el debate de su enmienda porque les da vergüenza y la intentan tapar con otros asuntos”, ha asegurado Fernández, que ha lamentado que el PP haya declinado la posibilidad de celebrar otro pleno el viernes, como se le ha ofrecido, “sin aportar razones”.

“Es una chapuza de difícil venta. El PP probablemente quería organizar un lío, porque sus dirigentes están nerviosos porque desde abajo se les está intentado mover la silla”, ha criticado.