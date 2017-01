La alcaldesa de Guadamur y diputada provincial, Sagrario Gutiérrez, ha denunciado hoy que la resolución de los Talleres de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page, es totalmente sectaria y partidista y ha explicado que solo cuatro municipios con gobiernos del PP van a poder contar con alguno de los 47 talleres de empleo que, tanto la Junta como la Diputación de Toledo, han concedido a ayuntamientos de la provincia.

Así lo ha manifestado durante la rueda de prensa celebrada en las Cortes de Castilla-La Mancha, en la que ha participado la alcaldesa de Guadamur junto al portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, y varios alcaldes de la región.

La diputada provincial del PP ha aclarado que sólo tres de los 16 talleres concedidos a ayuntamientos de la provincia de Toledo en esta resolución de la Junta de Comunidades han correspondido a municipios gobernados por el PP, continuando así con la línea del Gobierno Socialista de Álvaro Gutiérrez en la Diputación de Toledo, donde de los 31 talleres concedidos sólo 1 ha correspondido a un municipio gobernado por el PP.

Page falta a su palabra con el pueblo de Guadamur

Sagrario Gutiérrez ha recriminado a Page su falta de palabra, ya que en una visita a Guadamur se había comprometió a colaborar con el Yacimiento Arqueológico de Guarrazar a través de un taller de empleo, que consolidaría lo conseguido en otro taller que tuvo lugar hace dos años, dedicado a la formación de auxiliares de arqueología, que permitió no sólo la formación de parados de la zona y su contratación durante 6 meses, sino también el descubrimiento de nuevos hallazgos en este yacimiento que aun permanecía prácticamente inexplorado, lo que permitió su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

La también diputada provincial ha rechazado este sectarismo de Page, porque no sólo no ha cumplido su palabra con Guadamur, “sino que además nos abandona a todos los ayuntamientos, obligándonos a mantener y financiar actividades impropias y competencia de la Junta, como temas de bienestar social y empleo en los que estamos colaborando con fondos propios; mientras en los talleres de empleo, que son competencia directa del Gobierno Regional, estamos siendo discriminados, olvidando que no hay color político en los parados de la región”.