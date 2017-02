El concejal del PP de Toledo José López Gamarra ha señalado este martes que los vecinos del barrio de Santa Bárbara “necesitan 40 plazas de asistencia en el Centro de Día ‘Ángel Rosa’ para no tener que salir de su entorno”, por lo que ha enfatizado en que la alcaldesa, Milagros Tolón , “no puede callarse ante la negativa del presidente regional, Emiliano García-Page , a ponerlas en marcha”.

“Tolón y el concejal de Servicios Sociales, Javier Mateo, prometieron al barrio el Centro de Día y ahora pretenden engañar a los vecinos”, ha reprochado Gamarra, que ha manifestado que al grupo ‘popular’ “no le vale el paripé de trasladar solo el centro social que ya existe al nuevo edificio que Page nunca ha querido abrir, pues esa no es la demanda real de los vecinos”.

Según ha apuntado el PP en nota de prensa, el concejal ha apuntado que son “los miembros del equipo de Gobierno de Tolón los que aseguran que este año Toledo tiene menos dinero de la Junta para servicios sociales que los últimos años de Gobierno de María Dolores de Cospedal”.

“Tolón no puede seguir mirando para otro lado en lugar de defender los intereses de los toledanos”, ha dicho Gamarra, que ha pedido a la alcaldesa que “no diga mentiras cuando hace declaraciones para salir al paso de su falta de compromiso, y no diga que el PP cerró el centro de día de Santa Bárbara, pues lo que no se abrió nunca, nunca se pudo cerrar”.

A su juicio, esta situación supone “una incoherencia de los concejales de Ganemos, que solo se puede entender porque le gusta más estar sentado en los despachos de teniente-alcalde que en la calle defendiendo a los toledanos”, ha aseverado Gamarra.

Asimismo, el edil ‘popular’ ha cuestionado también a la alcaldesa por otras mejores en este barrio toledano como la continuación del bulevar del Paseo de la Rosa con el adecentamiento de “las casitas medio derruidas del final del paseo; por el carril bici mil veces vendido Santa Bárbara-Santa María de Benquerencia; por el aparcamiento de la Travesía de Arroyo junto al Bar Gurugú; por la poda de árboles que tapan las farolas o por las adelfas salvajes”, entre otras cosas.