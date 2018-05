Así, lo ha explicado la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez, en declaraciones a los medios, acompañada por el presidente de Eurocaja Rural, Javier López; el director general de Programas Atención a la Diversidad y Formación Profesional en Castilla-La Mancha, Amador Pastor; y la directora del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Castilla-La Mancha, Susana Villaluenga.

Martínez ha indicado que este programa está subvencionado por la Consejería de Educación y Cultura y por el programa Fondo Social Europeo 2014-2020. Además, ha señalado que “alguno” de los jóvenes que han realizado las prácticas remuneradas en Eurocaja Rural “ya están trabajando”.

A preguntas de los medios sobre qué ha pasado con el resto de estudiantes que no han conseguido el certificado, ha explicado que no es un curso “light” si no de un curso “exigente” matriculado con gente que tiene titulaciones con “diplomaturas y licenciaturas”.

En este sentido, el presidente de Eurocaja Rural ha reafirmado que “alguno de estos jóvenes” forman parte de la plantilla de la entidad financiera que preside y ha añadido que “otros están haciendo entrevistas para ser trabajadores”.

López ha expresado su satisfacción por que los alumnos que han superado el curso puedan ser asesores financieros, para poder comercializar productos financieros, ya que, a su juicio, es “importante” con el fin de dar buen servicio a los clientes y socios de su entidad financiera.

UNIÓN DE INSTITUCIONES

Además, ha felicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Fondo Social Europeo, a la Cámara de Comercio de Toledo y la Universidad de Castilla-La Mancha por la participación en un programa donde la unión de estas instituciones ha dado “mucha fuerza y vigor” a esta formación “técnica e exigente”.

De esta manera, el director general de Programas Atención a la diversidad y Formación Profesional ha manifestado que desde la Consejería de Educación y Cultura felicitan a todas las partes implicadas en uno de los 27 proyectos que han puesto en marcha dentro del Plan de Garantía Juvenil.

Pastor ha señalado que los 65 jóvenes diplomados han hecho unas prácticas “muy buenas en primera persona dentro de lo que es el futuro profesional que les espera” y ha puesto en valor la “efectividad” de estos programas de Garantía Juvenil que ponen en el foco a una población de entre 16 y 30 años que no están en ninguna acción formativa y desempleados.

FINANCIACIÓN DE 500.000 EUROS

Sobre el curso, ha considerado que es una formación “muy ajustada a la realidad y el contexto en el que se enclava” y que ha tenido una financiación de en torno 500.000 euros.

Además, ha considerado fundamental, para el programa sea efectivo, la colaboración entre las entidades porque son “los que dicen lo que necesitan para poder llegar a tener un empleo de calidad”.

“Pasa lo mismo con los ciclos formativos de Formación Profesional, donde cada vez más empresas se ponen en contacto para que a través de cursos de especialización o superespecialización los jóvenes puedan desde el primer día ejercer sus funciones dentro de las empresas”, ha concluido.