Grabado íntegramente en esta localidad de la provincia de Toledo, tiene como protagonistas a sus habitantes. Totalmente integradas en la vida del pueblo, aparecen las 15 bandas que actuarán en el festival, según ha informado ZepoRock en un comunicado.

Anaut y The Sweet Vandals, cabezas de cartel, compartirán escenario con grupos como Beluga, The Gagarins, Shiva, Tears in Rain, The Niftys, Sugar Crush, Fuel Grass, Trío Bravo, James Vieco, La Vil Canalla o Mamita Papaya en una edición que por primera vez contará con dos escenarios.

Las actuaciones del #ZepoRock19 se repartirá en dos grandes escenarios durante tres días en los que no faltarán los conciertos al aire libre, las clases de baile, los disyoqueis, los talleres infantiles o los pasacalles.

PROGRAMA DEL FESTIVAL

El soul funk boogaloo de Trío Bravo, el rockabilly de La Vil Canalla y el blues and soul de James Vieco serán los encargados de arrancar el festival el viernes, 14 de junio. Además, los sonidos brasileños tomarán las calles de El Toboso con el pasacalles que liderará la batucada de Sambasores que guiarán a los asistentes a lugares icónicos del pueblo en una jornada gratuita.

Las zonas verdes y la piscina del albergue Dulcinea de El Toboso volverán a vibrar el sábado 15 de junio con una programación que se extenderá durante todo el día y que estará dirigida a todos los públicos.

Comenzará enfocada a los más pequeños, que disfrutarán en familia de talleres infantiles, espectáculo de clowns, pintacaras y de la piscina, que permanecerá abierta hasta las 20.00 horas. La bailarina Rocío Molina revivirá los años 50 con una clase grupal de rock and roll amenizada por La Vil Canalla, tras la que se irán sucediendo las propuestas de bandas como Anaut, que desde su debut en 2013 ha ido creciendo y consolidándose como uno de los principales referentes de soul y R&B del país.

The Sweet Vandals, una de los grupos de soul-funk más influyentes de Europa, vuelve a los escenarios en el ZepoRock. La banda madrileña Beluga presentará su nuevo disco ‘Tiempo de leones’. Desde Barcelona, la fusión de grunge, post-rock, blues y psicodelia de Tears in Rain es otra de las grandes apuestas del Festival, donde este power trío presentará ‘The wider light’.

Las entradas están a la venta a un precio de lanzamiento de 10 euros http://bit.ly/EntradasZepoRock

El domingo el festival pondrá punto final con un “vermut zeporro” gratuito que vendrá acompañado de más música. Fuel Grass versionará temas de rock and roll al estilo de blue grass, para traer los sonidos de los Montes Apalaches a La Mancha, mientras los asistentes podrán darse un chapuzón en la piscina del Albergue Dulcinea. Además, se podrá visitar la Bodega ecológica Campos de Dulcinea que maridará con la guitarra clásica y toboseña de Gorka Capel.

La sexta edición del ZepoRock está patrocinada por el Ayuntamiento de El Toboso, Tecnocasa, Denominación de Origen La Mancha, Bodegas Campos de Dulcinea, Bodegas Quiñón de Rosales, Velas Lumar, Sound-2, Cerveza Salvaje, Flowers Cavern Studios, Cooperativa La Humildad y Albergue Dulcinea de El Toboso.