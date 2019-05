El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, defendía anoche en la localidad de Ontígola que Castilla-La Mancha, la provincia de Toledo y Ontígola necesitaban los gobiernos del Partido Socialista para recuperar los derechos y servicios recortados por el Partido Popular y necesitan al Partido Socialista para continuar la reconstrucción de nuestra tierra en los próximos cuatro años.

En el acto de presentación de la candidatura socialista a revalidar la Alcaldía de Ontígola, que compartía con el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Álvaro Gutiérrez afirmaba que el pasado domingo tuvo lugar la primera etapa de una vuelta que tiene dos y ahora vivimos con ilusión y fuerza la segunda etapa “para continuar el trabajo de reconstrucción de una Castilla-La Mancha, de una provincia de Toledo y de una Ontígola que necesitaban mucho del Partido Socialista”.

Una región, una provincia y un pueblo que “necesitaban mucho de la acción de unos gobiernos de la gente, de unos gobiernos que creen en la gente y de unos gobiernos que quieren que la gente viva mejor”, aseguraba Gutiérrez, añadiendo que “ese es el objetivo del PSOE, eso lo que hemos venido haciendo en estos cuatro años en Castilla-La Mancha con el gobierno del Emiliano García-Page y en la provincia de Toledo con el gobierno socialista en la Diputación”.

Y Castilla-La Mancha, la provincia de Toledo y Ontígola siguen necesitando “a los gobiernos del Partido Socialista para continuar los próximos cuatro años la reconstrucción de la sanidad, la educación y los servicios sociales y la recuperación de derechos en nuestra tierra”, porque eso es lo que está en juego los importantísimas elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo.

Álvaro Gutiérrez dirigió palabras de cariño y reconocimiento a José Luis Rodríguez Zapatero del que quiso destacar “su trabajo por la igualdad, por la igualdad de oportunidades, la que caracteriza al PSOE y la que defiende las mismas posibilidades de educación, sanidad y servicios sociales independientemente de dónde se viva y la renta que se tenga”.

Y, de forma explícita, resaltó la ley de igualdad entre hombres y mujeres de José Luis Rodríguez Zapatero para decirle que le ha servido de ejemplo “para saldar una deuda que la Diputación de Toledo tenía con la igualdad y que, por primera vez en su historia, la Institución provincial haya incorporado políticas de igualdad de género y de lucha contra la violencia hacia las mujeres”.

“Y lo hemos hecho con la Estrategia de Igualdad de Género de la Diputación de Toledo con la que hemos desarrollado programas tan importantes como las agentes dinamizadoras de igualdad, los cursos de formación de cargos electos o los talleres de igualdad en colegios e institutos”, añadía.

Álvaro Gutiérrez también mostraba su apoyo expreso a Gracia Sánchez y a su equipo para revalidar la Alcaldía asegurando que “Ontígola te necesita porque lo has hecho muy bien estos cuatro años, te has enfrentado con fuerza y coraje a tu responsabilidad como alcaldesa y has tirado para adelante en los momentos difíciles no por ti sino por tu pueblo y por tus vecinos y vecinas”.

Y Ontígola “ha avanzado mucho en esta legislatura y necesita seguir avanzando y progresando con una alcaldesa que tiene a las personas en el eje de sus preocupaciones y que cuenta, además, con el plus de los valores de honradez, honestidad, empatía, compromiso, como atesora Gracia”.

Un apoyo que también ofreció a Gracia Sánchez José Luis Rodríguez Zapatero, de quien resaltó su talante moderado y su coraje, y quien se mostró encantado de participar en el acto de presentación de la candidatura socialista a las municipales del 26 de mayo. Zapatero apeló de forma especial por la moderación, el respeto y la buena educación en la política, y ponía en valor a quienes no insultan, a quienes saben escuchar y quienes no descalifican.

Defendiendo que la educación, los valores, las virtudes de tender la mano, saber convivir y respetar a todos y todas son fundamentales en política y los extremismos lo único que hacen es destruir todo lo que pisan.

Buena gestión, cercanía, las personas en el centro de la política y un gobierno para todos y todas

Precisamente, la moderación, la cercanía, la falta de prepotencia, el escuchar a todos y todas y tener la puerta del despacho siempre abierta a los vecinos y vecinas de Ontígola es la forma en que Gracia Sánchez resaltaba que ha gobernado junto a sus dos concejales en el Ayuntamiento estos cuatro años.

A pesar de las dificultades de gobernar en minoría y del permanente bloqueo con que ha ejercido la oposición, la alcaldesa se mostraba orgullosa de la gestión realizada haciendo sido capaces de poner en orden y recuperar el Ayuntamiento como institución.

El arreglo de calles que se han hecho transitables, como las de Campo y Carrera, la mejora de las condiciones de los trabajadores municipales o planes de empleo son algunas de los logros del Gobierno de Sánchez, quien además resaltó que también “sabemos gestionar la economía, hemos puesto orden en las cuentas, haciendo frente a un endeudamiento abismal y habiendo puesto a cero la deuda de medio millón de euros que había con los proveedores”.

“Hemos demostrado que sabemos hacerlo bien “gestionar con transparencia, escuchando a todos los ciudadanos y ciudadanas, con cercanía, sin prepotencia” y eso es, añadía, “lo que queremos seguir haciendo los próximos cuatro años para que Ontígola progrese, deje de ser una ciudad dormitorio, sea capaz de crear empleo de calidad, educación de calidad, sanidad de calidad, transporte de calidad y un entorno seguro en el que vivir”.

Un proyecto para el que Gracia Sánchez se presenta a revalidad la Alcaldía acompañada por un lista excepciona de hombres y mujeres, con experiencia, fuerza nueva y muchas ganas de trabajar y que son: Ángel Sepúlveda, Cristina Vizcaíno, José Manuel Ortiz, Raquel Naranjo, Miguel Ángel Lencero, Fina Rueda, Álvaro Santiago, Susana Ruiz, Augusto Pérez, María Cruz Jiménez, Pablo Vizcaíno, María Damián, Antonio Jesús Rico, Lorena Zorita, Pablo Olmedo, Ascensión Fernández, José María Modrego, Vanesa Burgos, David Escolar y Sixto Moratalla.