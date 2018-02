La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha presentado en el Congreso Internacional de la HEPA (Agencia Europea para la Promoción de la Salud y la Actividad Física) celebrado en Zagreb (Croacia) el programa de Proyectos Escolares Saludables, que fue seleccionado para su presentación bajo el nombre ‘School healthy programs: desing of a program to increase the level of the physical activity in Castilla-La Mancha (Spain) schools’.