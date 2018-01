El portavoz socialista en el Ayuntamiento talaverano, José Gutiérrez, ha considerado que las cuentas municipales para este 2018 “no recogen las necesidades de Talavera y dejan de lado incluso lo aprobado en el decálogo”, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Para Gutiérrez, el Presupuesto no contempla actuaciones que comenzarán a materializarse en el próximo año “y que deben tener reflejo presupuestario para su puesta en marcha, su ampliación o la aportación municipal necesaria”. En este sentido, Gutiérrez se ha referido a “olvidos” como una consignación para los planes de empleo, para el suelo industrial, actuaciones por la declaración del Casco Histórico o para el 1,5 por ciento Cultural. Además, ha citado otros como la restauración de la cerámica de la Basílica del Prado, el parque de bomberos, el carril bici, el mantenimiento de parques y jardines, el desdoblamiento de la N-V o el asfaltado y acerado en diversos puntos de la ciudad.

El portavoz socialista ha destacado que ni tan siquiera se recoge la aportación a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) para el presente año, añadiendo que “además se sigue recortando en políticas sociales, por no hablar de Juventud, a pesar de que se aprobó que el uno por ciento del total del Presupuesto fuera destinado a los jóvenes”.

Para Gutiérrez, “es un presupuesto que no es inversor, ya que sólo destina para ello 2’60 de cada 100 euros, y que además no ha sido participativo, ya que el Gobierno no ha escuchado a nadie y no ha contado con nadie”.

“Sin embargo, sí refleja la subida de impuestos, especialmente en el IBI tanto de rústica como de urbana, con un aumento de 450.000 euros en la recaudación, sin tener en cuenta la progresividad fiscal ni las ayudas a autónomos y pymes”, ha finalizado el portavoz.