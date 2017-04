Maestre critica que la “inmadurez, irresponsabilidad y frivolidad” de los dirigentes de la formación morada “que después de pactar los presupuestos, luego los votan en contra y ahora quieren negociarlos otra vez. Que maduren y reflexionen sobre lo que han hecho”

Asegura que mientras los dirigentes de Podemos “siguen justificando lo injustificable hay miles de familias en CLM que lo siguen pasando mal”

Afirma que por “mucho que quieran soñar despiertos” los ‘populares’ están muy lejos de poder volver al gobierno de C-LM porque los ciudadanos “tienen muy presentes los brutales recortes de Cospedal” y están muy satisfechos con la gestión de García-Page “que está solucionando los problemas que creó el anterior ejecutivo”

Toledo, 13 de abril de 2017.- La vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha señalado hoy que los dirigentes de Podemos se están dando cuenta del fuerte rechazo que ha provocado su negativa a aprobar los presupuestos de la región para este año, un rechazo que va en aumento. Por ello, indicó han querido “enredar” al plantear de nuevo la posibilidad de sentarse a negociar las cuentas públicas, en una actitud “frívola”.

Y es que, argumentaba Maestre, “¿Quién se va a fiar de unos dirigentes políticos que pactan unos presupuestos para la región, los presentan conjuntamente con el consejero de Hacienda y esperan hasta el último minuto para rechazarlos sin decir nada cuando tenían la decisión tomada de antemano?”.

Para la portavoz socialista, desde Podemos se piensan que un asunto tan serio como la aprobación de unos presupuestos “es como el juego de deshojar la margarita: Ahora te apoyo, luego no; luego decimos que vamos a intentarlo de nuevo y después ya veremos, pero mientras tanto pido dimisiones. Que maduren y reflexionen sobre lo que han hecho porque han demostrado que les quedan muy grandes las instituciones”.

Y es que, afirmó Maestre la no aprobación de las cuentas públicas de este año ha puesto en peligro muchas de las medidas que se pusieron en marcha y que se iban a incrementar este año para seguir recuperando la sanidad, la educación, los servicios públicos, el empleo, los derechos que Cospedal quitó a los empleados públicos o a los dependientes, etc. etc.

Hoy, los dirigentes de Podemos, argumentó la portavoz socialista “siguen empeñados en enredar, pero los ciudadanos y el gobierno tienen claro que les han mentido y mientras intentan justificar lo injustificable hay miles de familias que lo siguen pasando mal y no van a poder ver cubiertas sus necesidades que estaban contempladas en los presupuestos que han rechazado”.

“El PP está muy lejos de gobernar en C-LM”

Por otra parte, y en respuesta a las declaraciones efectuadas por el portavoz del PP, Lorenzo Robisco, la portavoz socialista quiso dejar claro que los ‘populares’ están muy lejos de gobernar en Castilla-La Mancha, “porque los ciudadanos tienen aún muy presentes los brutales recortes que sufrieron en sus carnes por las medidas adoptadas por el gobierno de Cospedal”.

Y aunque, como dice el refrán, desde el PP quieran “a río revuelto, ganancia de pescadores”, no lo van a conseguir porque los castellano-manchegos además saben que el ejecutivo de Emiliano García-Page está recuperando, con mucho esfuerzo, todo lo destruido en la anterior legislatura.

Desde que llegara al gobierno, García-Page ha conseguido “recuperar la sanidad, la educación y los servicios públicos, ha conseguido que haya más empleo y que se creen más empresas en nuestra comunidad autónoma, ha conseguido recuperar muchos de los derechos que el ejecutivo del PP quitó a los empleados públicos, etc, etc. “Está muy claro que Castilla-La Mancha está ahora mucho mejor que hace unos años y los ciudadanos por mucho que digan los portavoces del PP no van a querer bajo ningún concepto volver a los años oscuros de Cospedal”, concluyó.