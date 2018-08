El diputado nacional del PSOE José Miguel Camacho ha defendido la labor del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con respecto a la línea de tren Madrid - Extremadura a su paso por Talavera de la Reina ( Toledo ), afirmando que Ábalos está “dando los pasos necesarios para que esa vía abandonada durante tanto tiempo reúna los requisitos fundamentales para que los ciudadanos puedan utilizar el tren con unas garantías que hasta ahora no tenían”.

Camacho se ha referido también a la petición que los senadores del PP en la provincia de Toledo han hecho al ministro de Fomento este martes para que diese explicaciones de los problemas ocurridos durante estos últimos días en la línea de tren convencional. En este sentido, ha afirmado que los ‘populares’ Riolobos, Labrador y Burgos “no dejan de sorprender” ya que “a pesar de que en 2017 hubo más de 300 averías en la línea de tren convencional entre Extremadura y Madrid, en ningún momento preguntaron al exministro De La Serna qué era lo que estaba ocurriendo”.

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, el diputado socialista ha recordado que cuando se elaboraron los Presupuestos Generales del Estado no parecían tener preocupación alguna, así como tampoco lo demostraron durante los siete años de gobierno del Partido Popular en los que no se reivindicó “ni una sola vez” que los trenes tuviesen mejores condiciones y así los ciudadanos no hubiesen tenido que sufrir esta situación.

Del mismo modo, ha señalado que el hecho de que el PP pida explicaciones al recién llegado Gobierno del PSOE tras el estado en el que dejaron el tren “es un síntoma más de la desvergüenza permanente en la que viven los líderes del Partido Popular”.

INVERSIONES DE MANERA “REAL Y URGENTE”

José Miguel Camacho también ha recordado que la consejera de Fomento de la Junta castellano-manchega y secretaria general del PSOE en Talavera, Agustina García Élez, envió el pasado viernes un correo electrónico al Ministerio de Fomento para denunciar las nuevas averías del tren convencional así como para pedir inversiones de manera real y urgente en la línea Extremadura-Madrid.