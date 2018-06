En rueda de prensa, Mora ha criticado la “demagogia” de los ‘populares’ con el tema de la financiación autonómica y ha renegado del argumento de que “la culpa de los males del planeta es de Pedro Sánchez y el señor que estaba antes no tiene culpa de nada”.

“Al Gobierno anterior le ha faltado diálogo, perspectiva, saber el país que gobernaba”, ha declarado el parlamentario del PSOE, que también ha dicho sentirse “harto” de que los ‘populares’ le insulten diciendo que los socialistas pactan con proetarras.

“Este es un Gobierno para España, no para el PP, y tiene que hablar con todos”, ha remarcado, incidiendo en que el talante de un gobierno que está dispuesto a hablar con todo el mundo y no poner barreras al campo es importantísimo”, recordando que cuando los ‘populares “pactaban con el PNV no había problemas”.

CUESTIONAMIENTO “IRRESPONSABLE”

De otro lado, se ha referido al “cuestionamiento permanente” por parte del PP de forma “absolutamente irresponsable” a la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), y a su pretensión de “enturbiar” todo el proceso, tras alertar del PP de la posible existencia de “falta de limpieza” en el examen de anestesistas.

“Si tienen verdaderas pruebas de que hay irregularidades punibles que vayan a los tribunales, mientras tanto nosotros iremos a los tribunales cuando realmente veamos sospechas fundadas de que sí ha habido algún problema, como ha ocurrido con la OPE de médico de familia”, ha manifestado.

Respecto al problema con el aparato de aire acondicionado del hospital Virgen del Valle de Toledo, Mora ha lamentado que para el PP “parece que si se estropea el aire la culpa la tiene el presidente de Castilla-La Mancha”, explicando que la pieza que se necesitaba para arreglarlo había que traerla desde Italia, aunque ya está aquí y esta misma mañana están intentando reparar el aire.

Finalmente, Fernando Mora se ha referido a la toma de posesión de Manuel Gonzalez Ramos como nuevo delegado del Gobierno en la región, algo con lo que “vamos a ganar el respeto institucional que se deben el presidente y el delegado del Gobierno” porque “no lo vamos a tener dedicado a hacer política de partido para insultar al presidente de Castilla-La Mancha”.