El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo presentará en el pleno del próximo jueves una moción en la que solicita que la Corporación repruebe al concejal del PP José López Gamarra y al portavoz del Grupo Popular, Jesús Labrador , que le inste a abandonar su acta de concejal “tras reconocer que no es licenciado en Económicas, a pesar de mantenerlo en su currículum”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Pablo Sabrido, ha recordado que, después del paro, la principal preocupación de los ciudadanos es la corrupción y también los políticos, con una creciente desafección “hacia las actuaciones que emprendemos en la actuación pública”, ha informado el PSOE en nota de prensa.

“Sin duda, lo anterior es consecuencia de la falta de ética y de transparencia de unos pocos, pero es lo que transciende, de entre los muchos que ponen lo mejor de sí al servicio de todos los ciudadanos, un servicio público para cuyo desarrollo armónico e integral son esenciales la ética y la transparencia”.

Sabrido ha lamentado que la “falta de ética de algunos” les haga “apropiarse de lo que no les pertenece” y “arrogarse facultades que no les corresponden”. “Y, si a la falta de ética se suma la falta de transparencia, el incumplimiento de la obligación de decir a los ciudadanos lo que somos y lo que hacemos; es más, si lo que les trasladamos es falso, el cóctel de la desafección está servido”.

“Estas prácticas son y deben ser inadmisibles en los representantes de los ciudadanos y no pueden dejarse pasar como si no tuviera importancia, cuando realmente mina la credibilidad en las actuaciones de los responsables públicos”, ha indicado, para agregar que, por eso, “resulta triste y doloroso como hemos conocido por los medios de comunicación y confirmado más tarde por el interesado, que un miembro de esta Corporación, se ha presentado y ha mantenido ante los toledanos una titulación universitaria que no posee”.