Gutiérrez, a preguntas de los medios, ha asegurado que lo de la inclusión del grado de Informática en Talavera “ya está pasando de castaño oscuro”, por lo que ha retado al rector a que este jueves quite de la página web de la universidad el documento definitivo y que lo firme de su “puño y letra”.

“Sigue mintiendo a los talaveranos y esto ya es inaceptable”, ha mantenido el portavoz socialista, a lo que ha añadido que el grado de Informática llegará pero “ahora mismo no está en la documentación oficial de la universidad”.

A este respecto, desde el PSOE han recordado que la titulación de Informática para Talavera se aprobó en el año 2010 “sin ningún condicionante”, precisamente cuando ni siquiera había tecnología 4G ni 5G.

“El rector sabe muy bien lo que tiene que hacer para aprobar su planificación universitaria y es incluir lo que ya estaba aprobado en el año 2010, grado de Informática, no máster ni otras carreras”, ha señalado.

En este sentido, también ha reiterado que estos estudios que demanda la sociedad talaverana son “irrenunciables para el PSOE”, por lo que ha pedido al rector que no “venda la milonga de que van a hablar con Telefónica para un proyecto de iniciativa empresarial privada que saldrá o no, pero que a día de hoy no está implantado”.

Gutiérrez ha afirmado que ningún otro campus de Castilla-La Mancha lleva un “condicionante” a la implantación de grados, por lo que en Talavera no debería ser distinto.

“No somos más que nadie pero tampoco menos”, ha dicho Gutiérrez, quien además ha pedido al rector y al alcalde de Talavera una rectificación “pública y urgente”.

Para el portavoz del PSOE, “a nadie se le escapa que el grado de Informática ha evolucionado en catorce grados distintos de una forma enriquecedora y adaptada a los nuevos tiempos y tecnologías, pero grados, no un máster”.