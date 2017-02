Los votos en contra de Podemos y de PSOE han rechazado la propuesta del Partido Popular de instar desde el Parlamento regional al Gobierno autonómico a ayudar a Talavera de la Reina en su intención de convertirse Ciudad del Deporte en 2018, rechazo motivado por la no aceptación de los ‘populares’ de las enmiendas a la proposición que ambos grupos parlamentarios traían el plano de las Cortes de este jueves.

En todo caso, tanto Podemos como PSOE, que han afeado al PP que en su propuesta reclamaran cuatro millones de euros “sin explicar para qué”, han mostrado su compromiso de traer en próximas sesiones plenarias una Proposición No de Ley similar, pero recogiendo esta vez las peticiones que en esta ocasión han rechazado desde el PP.

La diputada del PP Carolina Agudo ha sido la encargada de defender desde el estrado esta propuesta asegurando que se trata de una “oportunidad única” para que el Gobierno demuestre si “quiere implicarse realmente con la ciudad de Talavera de la Reina. Según ha dicho, es una propuesta “imprescindible” para el futuro de la ciudad, por lo que ha pedido el respaldo económico de la Junta.

“Es necesario apoyar a empresas, clubes, patrocinadores, mejorar instalaciones y aumentar espacios para más disciplinas”, ha argumentado, algo que “estimularía a la ciudad”.

Parara todo ello, ha rechazado “ambigüedades” y ha reclamado la “necesidad del Gobierno”. Por ello, han insistido en pedir cuatro millones de euros, una inversión “necesaria para mejorar las infraestructuras deportivas y crear algunas nuevas”.

500 PUESTOS DE TRABAJO

Esta inversión de cuatro millones, más un millón que aportaría el Ayuntamiento talaverano, podrían desembocar en la creación de quinientos puestos de trabajo, según ha asegurado Agudo.

Tras esto, ha criticado que el Gobierno autonómico “margine a Talavera”, incidiendo en que el presidente regional, Emiliano García-Page, “siempre trae un anuncio cuando viene a la ciudad, y de camino a Toledo se le olvido”.

“Desde el Grupo Popular nos preguntamos dónde esta ese Plan Talavera, la Ley de Promoción Empresarial para zonas prioritarias, o los 500.000 euros aprobados por las Cortes para Talavera Ferial”, ha cuestionado.

PODEMOS RECLAMA LA AUTORÍA DE LA PROPUESTA Y ACUSA AL PP DE “PLAGIO LEGISLATIVO”

El diputado de Podemos José García Molina ha salido al estrado para dar la primera réplica al PP sobre este asunto, lamentando el “papelón” que a su juicio ha hecho la diputada del PP, ya que, según ha recordado, se trata de una iniciativa impulsada por su formación en Talavera de la Reina.

Ha criticado que mezclara “churras con merinas” en su exposición, al tiempo que ha reconocido sentirse “honrado” por el “plagio legislativo”. “Nos alegra que a falta de imaginación, desde el PP nos copien”.

Centrándose en el debate, ha pedido a Carolina Agudo que explique por qué reclaman un total de cuatro millones, y le ha aconsejado tener “un plan estratégico” más allá de “pedir por pedir”.

“Insisto, necesitamos cooperación entre administraciones. Si el Consistorio da el primer paso, pediremos ayuda a la Diputación, a la Junta y al Gobierno de la nación si es necesario”, ha apuntado.

García Molina ha defendido que rechaza la propuesta de cuatro millones planteada en la resolución ‘popular’ no por oponerse a la cantidad de dinero, sino porque no está debidamente argumentada.

El parlamentario ha sugerido que el dinero que haya que inyectar al proyecto, tal y como rezaban sus enmiendas a esta Proposición No de Ley, vaya dirigido a crear un Anillo Verde que conecte los barrios de la ciudad y a incentivar la mejora de las instalaciones deportivas y la publicidad institucional. “Hay que priorizar la inversión para construir una buena candidatura, que no solo es reformar la piscina, sino construir una imagen de Talavera como Ciudad del Deporte”.

PSOE CRITICA EL “EJEMPLO DE DEJADEZ” DEL PP

La diputada del PSOE Agustina García se ha alineado con las críticas de Podemos y ha aconsejado al PP “trabajar un poquito más” sus iniciativas. “Esto es el mayor ejemplo de dejadez. Lo que han hecho es copiar la idea y la propuesta de Podemos”.

Ha retado a la diputada del PP a aceptar las enmiendas tanto de PSOE como de Podemos para sacar adelante por consenso la propuesta para Talavera.

“La unanimidad y el consenso en el Ayuntamiento de Talavera con esta propuesta es la que pido hoy. Acepten las enmiendas al texto, que lo mejoran. No solo las nuestras, sino también las de Podemos. Nosotros lo haríamos”, ha enfatizado.

La parlamentaria socialista ha insistido en pedir “altura de miras” al PP y que “no juegue con la ciudad de Talavera”, abundando en que este proyecto es de competencia municipal y el primero que tiene que presupuestar y dar el paso es “el Gobierno municipal talaverano” del PP.

García ha defendido las enmiendas del PSOE a esta propuesta, argumentando que “van encaminadas a luchar contra el desempleo en Talavera”.

Por último, ha recordado que una de las mejoras propuestas por Podemos en un primer instante abogaban además por mejorar las condiciones del río Tajo a su paso por Talavera, algo que “apoyó de forma unánime todo el pleno talaverano, pero que el PP ahora no cita en su propuesta”.

AGUDO: “NO SE ATREVEN A CUANTIFICAR”

Carolina Agudo ha vuelto a hacer uso de la palabra para afear a PSOE y Podemos que “no se atrevan a cuantificar” la necesidad presupuestaria del proyecto. “Eso son excusas de malos pagadores”.

“Creo que he dado argumentos suficientes. Las enmiendas que ustedes proponen no pueden ser viables, porque se excusan en planes de empleo para no aportar dinero”, ha lamentado.

Igualmente, ha recordado que las enmiendas de PSOE y Podemos a la propuesta del PP se limitan a “echar balones fuera”. “Ustedes traicionan a los talaveranos no apoyando esta propuesta”, ha finalizado.

FELPETO COMPROMETE EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha cerrado el debate para asumir el compromiso del Gobierno regional para potenciar la candidatura de Talavera en su intención de coronarse como Ciudad del Deporte en 2018.

Ha repasado alguna de las iniciativas impulsadas por su Consejería para demostrar el compromiso con Talavera de la Reina en los ámbitos de la Educación o la Cultura. “Ya me hubiera gustado que el PP hubiera hecho el 10 por ciento de las cosas que estamos haciendo ahora”.

“Lo que se espera de un Gobierno responsable es que vengamos a confrontar ideas. Les pido encontrar un punto de conciliación sin trampas. Con el objetivo de tener todos a Talavera en la cabeza y en el corazón, y no el de llevarnos el gato al agua en una discusión”, ha pedido Felpeto a los grupos parlamentarios.

También ha lanzado propuestas más concretas, como traer a Talavera la Semana Europea del Deporte en 2017. “Vamos a enviar una carta al secretario de Estado del Deporte y al CSD para que lo traigan. Es algo que no sale gratis, habrá que apoyarlo presupuestariamente”.

ENMIENDAS

Concretamente, el PSOE coincidía con el apoyo solicitado por el PP pero supeditaba la aportación económica a darle prioridad en planes de empleo a esta iniciativa.

Podemos también coincidía en el fondo con el PP pero en la aportación económica pedía que estuviera vinculada a los planes de empleo, que sirviera para acondicionar instalaciones deportivas, que mejoraran el acceso a la ciudad, que pidiera ayuda al Gobierno estatal y que impulsara un Anillo Verde que conectara los barrios de Talavera.