El Centro Cívico “Príncipe de Asturias” acogía la noche del miércoles, 3 de enero, el tradicional concierto de Año Nuevo que siempre, por estas fechas, ofrece la Banda Sinfónica Municipal dirigida por Sebastián Heras. Al concierto también asistieron la mayor parte de los concejales y concejalas de la Corporación Municipal así como numeroso público que completó el aforo de la Sala y que disfrutó de las magníficas interpretaciones que la Banda realizó.

Como no podía ser de otro modo, y dada las fechas en las que nos encontramos, el concierto contó con algunas piezas de villancicos populares como Rudolph, The Red-Nosed Reindeer, Campana sobre campana, El Tamborilero o Fun Fun Fun. Pero también resonaron en el Centro Cívico temas como Adventun, Slavonic Dance, A Orillas del Danubio Azul, Concerto For Triangle, Guardians Of The Galaxy Sountrack Highlights, cerrando el concierto con Those Where The Days y Paconchita.

Con este concierto se volvió a poner de manifiesto, una vez más, que la música y la cultura tienen un papel fundamental en Quintanar de la Orden.