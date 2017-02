Así lo ha manifestado este viernes, a preguntas de los periodistas, como respuesta a la petición de dimisión como portavoz del grupo del PP por parte de la Diputación provincial por mantener una “actitud premeditada de desconocimiento fingido” en el caso de las subvenciones para el patrimonio de la ciudad. “Una institución no puede pedir una dimisión”, ha apuntado.

Ramos también ha mantenido que no quiere “guerras con nadie” y que no duda que la notificación sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno denegando el abono de los gastos de los dos convenios para la recuperación del patrimonio de Talavera, haya salido de la Diputación, lo que sí ha afirmado es que “al Ayuntamiento no ha llegado”.

En este sentido, el primer edil ha reconocido que tiene acceso al acta de la Junta de Gobierno como portavoz del PP en la Institución provincial, pero que en ese documento no especifica los motivos. Además ha defendido que en la Administración los plazos empiezan a contar “desde el momento de la notificación”, que es con lo que todavía no cuentan.

Ramos ha reiterado que “necesita esa notificación oficial”, por lo que si no se recibe, lo reclamarán por escrito. “No me pueden acusar de nada porque es absolutamente cierto que en el Ayuntamiento no hay notificación oficial, con lo cual no han empezado a correr los plazos”, ha insistido.

Por otra parte, ha dicho que “llama la atención” que un grupo político en el Ayuntamiento de Talavera —en referencia al PSOE— esté “más cercano a los intereses de la Diputación que a la de los propios talaveranos”.