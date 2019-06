Así ha respondido Robles a preguntas de los medios antes de clausurar el XXXI Seminario Internacional de Seguridad y Defensa que este miércoles llega a su fin en el Parador de Toledo, en referencia a una información del diario El País que apunta que el Gobierno español ha dado el visto bueno a Estados Unidos para que refuerce su despliegue militar en la base de Rota (Cádiz) con un destacamento de helicópteros navales sin reformar el convenio bilateral de defensa.

Robles ha asegurado al respecto que tanto España como el Gobierno son “serios” y se va a respetar “siempre, absolutamente” todos los convenios internacionales en la materia.

“Creo que es una especulación refiriéndose al año 2022”, ha dicho Robles, sobre la información periodística, añadiendo que “nunca se modificará nada que implique relaciones bilaterales que pueda suponer un aumento de tropas sin autorización del Parlamento”.

“Lo tenemos muy a gala, somos serios y fiables cuando cumplimos nuestros compromisos en la Unión Europea y en la OTAN. Que nadie tenga la menor duda de que cualquier modificación de los convenios en los que España esté vinculada pasará siempre necesariamente por el Congreso de los Diputados”, ha enfatizado.

SEGURIDAD Y DEFENSA, POLÍTICAS DE ESTADO

Ya dentro de la clausura, Robles ha abogado por hacer una apuesta clara por las políticas de seguridad y defensa, “muy olvidadas”, ya que, según ha defendido, “sin seguridad y defensa no hay libertades, no hay democracia, no hay estabilidad económica, no hay crecimiento, no hay I+D+i y tecnología”.

A renglón seguido, ha puesto de relieve el papel de las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas españolas que, según ha presumido, “son modernas, bien formadas y referencia en la Unión Europea y la OTAN”.

Aprovechando esta reflexión, la ministra, ahora que se están fraguando los pactos para conformar gobiernos en donde “se están priorizando intereses partidistas y haciendo reparto de cromos”, ha hecho una llamada a la responsabilidad a todas las fuerzas democráticas porque “hay políticas como la de seguridad y defensa que son políticas de Estado”.

“Hay materias como las de seguridad y defensa que no pueden ser materias de confrontación política y objeto de reparto de cromos”, ha sentenciado Robles, quien cree que todos los partidos tienen que estar “unidos” en materia de seguridad y defensa y apoyando “a un gobierno que cumple sus obligaciones y sus compromisos”.

Dicho esto, ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que desde que ha llegado se ha definido como un gobierno “profundamente europeísta”, que cumple sus compromisos de manera “rigurosa” en el ámbito de la UE y la OTAN y “lo va a hacer siempre con respeto a nuestras normas, al Congreso, al Senado y a las relaciones bilaterales”.

“Que nadie tenga ninguna duda de que este gobierno y, por tanto, España no va a cambiar sus políticas de defensa y no va a cambiar su grado de participación en organizaciones tanto en el ámbito de la UE, la OTAN o relaciones con otros países sin que haya un acuerdo parlamentario en esta materia”, ha sostenido la ministra de Defensa.

“Somos un país serio, riguroso y cumplidor” y por eso “nunca habrá ninguna modificación de las políticas de seguridad y defensa, por muy menor que sea, sin los apoyos parlamentarios correspondientes”.

TRUMP, DE AMENAZANTE A “CONCILIADOR”

Robles ha insistido en la idea de que la Unión Europea es “un socio fiable” en la OTAN y para Estados Unidos. Sobre el país norteamericano, ha hecho referencia a la última cumbre de la alianza, donde tras una primera intervención “dura” del presidente norteamericano, Donald Trump, “los agoreros decían que la cita se iba a venir abajo”. Sin embargo, en su última intervención, “fue conciliador” hacia la Unión Europea.

También ha tenido palabras para hablar del escenario europeo ante la situación de Gran Bretaña, reconociendo que no es “sencillo” y que hace estar a todos los países miembros “expectantes”.

“No lo saben ni los ingleses, no lo podemos saber nosotros. Pero la prioridad es que haya espacios de trabajo común y que no haya situación de enfrentamiento”, ha expresado Robles, quien ha enfatizado que España “siempre estará, como país europeísta, en las políticas globales que la Unión tome en seguridad y defensa”.