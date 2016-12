No era fácil como consecuencia de la cantidad de eventos deportivos que se celebraron el 18 de Diciembre en nuestra provincia, pero el gran trabajo del Ayuntamiento de Sonseca, sobre todo resaltar el trabajo y la ilusión de su Concejala de Deportes “Estefanía” acompañada de Extermin Triatlón Sonseca y Compañía Alabarderos 2017/2018 y porque no decirlos del entusiasmo y trabajo realizado por las familias de Afanión implicadas en este proyecto (Beatriz, Sara, Loli,Merche, etc..) y nuestro trabajador “Víctor” de ocio y voluntariado de Afanion en Toledo y el grupo de Veteranos Afanion, se ha conseguido un grandísimo éxito deportivo y económico.

Nos sentimos orgulloso de comunicar a todos los que habéis participado en esta “San Silvestre Sonsecana 2016” (Ayuntamiento de Sonseca, organizadores, colaboradores, patrocinadores, corredores, familias, policía local, protección civil, amigos, etc…) que entre todos hemos conseguido 5.275 Euros que han ido destinados íntegramente a AFANION.

Gracias a eventos como este nuestra asociación sigue creciendo y dando mas apoyo a nuestros niños, adolescentes y familias afectadas. Nos sentimos agradecidos por sentir el cariño de tantas personas que siempre están dispuestas a colaborar para hacernos más fácil el camino.

“San Silvestre Sonsecana 2016” a favor de AFANION.

Gracias nuevamente a todas las empresas que hicieron posible el sorteo “Dorsal cero”, a las empresas que hicieron posible esas migas tan estupendas elaborada por “Dionisio” y las familias de Afanion para los corredores y familias, nuestro agradecimiento a los Alabarderos 2017/2018 muy especialmente a Angel (presidente de AECC de Sonseca) siempre pendiente de nuestra asociación. A los integrantes de Extermin Triatlón que han hecho una enorme labor, muy especialmente a Paco y Gustavo, este último ya gran colaborador de Afanion.

Y no nos queremos olvidar de esos cerca de 600 corredores, marchadores, niños y discapacitados que hicieron de esta San Silvestre Sonsecana 2016 una vez más un referente deportivo/solidario de los más grandes que se puedan ver hoy en la provincia de Toledo.

Mi reconocimiento personal a los ganadores de la prueba (David, Lungaran y Salinero) a mi grupo Saavedra Sport Training Mora, por esta siempre presentes haya donde este AFANION, a Jesús y Angy (Aceituning ) a los amigos de Mora y de Mazarambroz, que se desplazaron a Sonseca para estar nuevamente apoyando a nuestra asociación.

Las familias de Afanión nuevamente os damos las gracias a todos y os deseamos una feliz

Navidad y un año 2017 lleno de logros.

AFANION

“San Silvestre Sonsecana 2016” a favor de AFANION.

“San Silvestre Sonsecana 2016” a favor de AFANION.

“San Silvestre Sonsecana 2016” a favor de AFANION.