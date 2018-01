SMILE llega a Toledo para presentar su cuarto larga duración, Happy Accidents.

Este nuevo trabajo de la banda, que fue publicado el pasado 28 de abril, es una apuesta por un sonido más moderno y divertido. Un total de 10 canciones en las que el grupo ha dado un giro de 180 grados, presentándose mucho más

contemporáneos y pegadizos, dejando de lado su lado más in?mista por la pista

de baile, y las guitarras por los teclados y las programaciones.

La banda de Getxo estará presentando sus nuevas canciones el próximo sábado

20 de enero en la Sala Pícaro de Toledo. Las entradas ya están disponibles en

wegow.

SMILE

SMILESMILE son originarios deGetxo,donde entre ola y ola grabaronsuprimer disco “Painting the sun one colour”, editado en 2007 con diez temaspropios, alegres y positivos, coninfluencias de la Costa Oeste delos ’70, con aroma a Neil Young, Lovin’ Spoonful, etc.Con este disco y su single “HappyPeople” empiezan a darsea conocer a nivel nacional y llegan a compartirescenario conartistas comoWilco, The Waterboys, Sunday Drivers, Bart Davenport…Su segundo álbum “All Roads Lead to the Shore”(2011) ya posee un sonido másmarcadamente rockeroal incorporar un segundo guitarrista, y en el álbum colaboran músicos degran prestigio como Johnny Kaplan o Neal Casal.Escuchándolo podemos encontrar reminiscencias de un iniciático y vigoroso TomPetty, hasta luminosas melodías soft rock de los Jayhawks, la sensibilidad de RayLamontagne o la placidez playera de Jack Johnson.Este discoles dio a conocer a público y mediostambién por su extensa gira y un potente directo…su primer single“Do as I want” se convirtió en el “santo y seña” reconocible del grupo.En 2012 editaron “Seasides”, un EP digital de cinco temas de sonido lo-fi con sus respectivosvideoclips surferos que consiguió una gran repercusión en redes sociales(“Perfect Holiday”, videoclip con másde 10 millones de reproducciones!).

Un año después se publicó “Out of Season”. Grabado en los estudios de Quiksilver en San Juan de Luz(Francia), el disco está compuesto por 12 canciones enérgicas pero también intimistas, a caballo entre el rock clásicode sus anteriores trabajos y el neofolk, al estilo de las bandas contemporáneas del otrolado del Atlántico.“Out of Season” es una evolución en la definición del sonido y personalidad de la banda,un proyecto más atemporal, y su magnífica colección de canciones no dejó a nadieindiferente.Después de una interminable gira, el grupo se reúne con el productor Antonio Garamendi y SaúlSantolaria para grabar su nuevo álbum, “Happy Accidents”(Warner 2017), una evolución a un sonido mucho más moderno y positivo.Su primer adelanto “When The Lights Change” hace queno dejemos de pensar que la vida sería mucho más divertida y luminosa si hubiese más grupos como ellos.Han dado un giro de 180 grados en su nuevo trabajo y se presentan mucho más contemporáneosy pegadizos, dejando de lado su lado másintimista por la pista de baile, y las guitarras por los teclados y las programaciones.Su intenciónya se descubre con el título del disco “Accidentes felices”, un clarísimo mensaje optimista para dejarse llevar bailando descalzos,sobre una pista de bailede arena, con una bola de espejos oen cualquierfestival al aire libre.