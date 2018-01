El alcalde de la ciudad, Jaime Ramos, ha asistido este lunes en Madrid a la presentación del proyecto Ciudades Tecnológicas 5G, en el que también ha sido seleccionada Segovia, y ha destacado la importancia que tendrá para Talavera “que estará a la vanguardia de las comunicaciones en todo el país”.

Ha explicado que será un refuerzo a la política del equipo de Gobierno “de convertir a Talavera en una ciudad referencia en el sector tecnológico”, uno de los sectores del futuro y “que permita impulsar la atracción de inversiones en este ámbito y generar empleos cualificados y sostenibles en el tiempo”, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Telefónica convertirá a Talavera de la Reina y Segovia en un laboratorio vivo de 5G durante los próximos tres años —de 2018 a 2020— con capacidades pioneras, desde las primeras mejoras pre-5G hasta el despliegue de la nueva red 5G y el desarrollo de casos de uso que permitirán a los ciudadanos y a las empresas disfrutar de las ventajas de esta tecnología.

En concreto, la nueva generación móvil permitirá incrementar la velocidad hasta 10 gigabit por segundo —más de 10 veces la velocidad actual de la fibra en el hogar— y reducir la latencia hasta 1 milisegundo, además de disponer de alta capacidad con la posibilidad de tener hasta 100 veces más dispositivos conectados.

De este modo, los talaveranos tendrán la posibilidad de disfrutar de las mejoras de la red con prioridad, ya que se desplegará en todo el núcleo urbano, de modo que en la ciudad se avanzará hacia la digitalización, con las ventajas que ello implica tanto para sus ciudadanos como para el desarrollo de diversos sectores.

Telefónica cuenta en el proyecto de despliegue de la red 5G con Ericsson en Talavera de la Reina y con Nokia en Segovia como socios tecnológicos. Ericsson impulsa la estandarización del 5G y ya ha consolidado algunos grandes contratos que le sitúan a la vanguardia de la futura generación móvil.

Así, a lo largo del desarrollo del plan se irán poniendo mejoras sucesivas a disposición de los talaveranos y algunas se podrán disfrutar con sus dispositivos actuales ya que se implantarán como optimizaciones de la red 4G. Dentro del plan, la red 5G será inicialmente non stand alone, es decir, que para funcionar necesitará como soporte una red 4G, para finalmente llegar a ser una red 5G stand alone.

PRUEBAS DE CONCEPTO

En paralelo al despliegue tecnológico, se desarrollarán casos de uso 5G con pruebas de concepto de los nuevos servicios, productos, experiencias y modelos de negocio que serán posibles gracias a esta tecnología y a las ventajas de incremento de ancho de banda o disminución de la latencia que aporta.

Entre ellos, cabe destacar el trabajo junto con Seat y Ficosa en aplicaciones de coche conectado. Estas aplicaciones conectan el vehículo con la infraestructura vial y los ciudadanos para la mejora de la seguridad y de la gestión del tráfico.

Servicios turísticos con realidad virtual y aumentada, automatización y digitalización de los procesos industriales, masificación del Internet de las cosas, acceso fijo radio en entornos rurales, gestión remota de procesos críticos, telemedicina, gaming en movilidad o control remoto de drones son algunos de los posibles casos de uso que habilita la llegada del 5G.

En el acto de presentación han participado el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez; el CEO de Ericsson España, José Antonio López; el director de la cuenta de Telefónica España en Nokia, Álvaro Sánchez y el director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España, Joaquín Mata.

TECNOLOGÍA DEL FUTURO

Tal y como ha destacado Luis Miguel Gilpérez, “con Ciudades Tecnológicas 5G, Telefónica convierte en realidad la tecnología del futuro, siempre al servicio de las personas. Para ello desarrollaremos en paralelo el despliegue tecnológico y los casos de uso, de forma que pondremos las nuevas tecnologías al servicio de las personas, uno de los objetivos claros de Telefónica”.

Por último ha dicho que lo más relevante del 5G son “las posibilidades que va a ofrecer a la sociedad y a los diferentes sectores de la industria en su transformación digital, habilitando esa diversidad de nuevas aplicaciones, muchas de las cuales están todavía por imaginar. Proyectos como el que hoy presenta aquí Telefónica son una magnífica oportunidad para todas las partes para avanzar en el camino hacia la consolidación de la revolución digital”.