La socialista Tita García Élez ha tomado posesión este sábado de la Alcaldía de Talavera de la Reina (Toledo) tras la mayoría absoluta conseguida por el PSOE en las elecciones municipales y ha transmitido un mensaje de “optimismo e ilusión” para una ciudad que tiene un proyecto de futuro de la mano de las administraciones.

En su discurso de investidura, García Élez también ha pedido al presidente en funciones de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, presente en el salón de plenos, que le ayude para “colocar a Talavera en el sitio que se merece”.

García Élez ha asegurado que, aunque ha sido elegida bajo las siglas del PSOE, a partir de hoy será “la alcaldesa de todos y todas”, por lo que ha mostrado su intención de contar con todas las administraciones para el reto que se le plantea, que no es otro que sacar adelante un proyecto para “una ciudad de oportunidades”.

“Talavera necesita mucha ayuda, Talavera te necesita y estoy convencida que desde la lealtad institucional y no desde el enfrentamiento, conseguiremos sacar a Talavera de la situación en la que se encuentra”, ha pedido la alcaldesa a García-Page.

El presidente en funciones de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, a la constitución de su nueva Corporación Municipal. (Fotos: José Ramón Márquez // JCCM)

De igual manera se ha dirigido a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Talavera, a los que ha invitado a “poner el contador a cero” y “remar en la misma dirección, porque todos hacen falta”. “Los que quieran colaborar para ayudar a conseguir ese mejor futuro, van a tener en mí una cómplice, los que no solo les pido una cosa, que no estorben, no estamos para perder tiempo”, ha dicho la alcaldesa.

Tita García se ha saltado el protocolo de agradecimiento a las autoridades asistentes para comenzar su discurso agradeciendo la confianza que los talaveranos le han dado en las urnas, a la vez que ha avanzado algunas de las líneas del nuevo Gobierno municipal para lograr, ha indicado, el “progreso y prosperidad” de Talavera hasta en el último ámbito de la ciudad. “Talavera tiene futuro y es tarea de todos colocarla en el sitio que se merece”, ha reiterado.

EL EMPLEO SERÁ LA PRIORIDAD

En este sentido, ha querido adelantar que su prioridad será el empleo, adaptando todas las áreas a objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 20-30. García ha subrayado que no es de recibo que Talavera sea “líder en desempleo”, por lo que quiere una ciudad líder de cosas positivas y no de “noticias negativas en el ámbito nacional”.

García ha insistido en recuperar un proyecto de ciudad transformador para los ciudadanos, de poner todos los recursos al servicio de la gente, de su bienestar y “un proyecto de vida en una ciudad de oportunidades que se llama Talavera de la Reina”.

Al respecto, quiere consolidar el proceso de cambio hacia una ciudad moderna, centrada en ejes como la igualdad entre hombres y mujeres, transparencia, sostenibilidad y una participación más amplia como marca de identidad y calidad.

Para la primera edil, Talavera es un importante centro de actividad económica fundamentada en claves comarcal y comercial, pero también debe convertirse en puerta acceso de al medio oeste peninsular, haciendo necesaria la generación de comunicaciones para complementar los usos logístico y suelo industrial. Para ello, ha defendido el reforzamiento del transporte por carretera y la consecución del desarrollo del transporte ferroviario.

Además, ha dedicado parte de su discurso a los barrios de la ciudad, a los que ha prometido mejores conexiones y las mismas condiciones para todos, así como convertir Talavera en una ciudad de grandes exposiciones tras la buena acogida de aTempora.

Tita García ha hablado de la política de sostenibilidad ambiental centrada en la mejora del río Tajo, castigado por “una mala planificación hidrológica y un trasvase”, y para el que ha pedido justicia al tratarse de “un río hipotecado”.

En este punto se ha dirigido a los concejales que integrarán su equipo de Gobierno a quienes ha pedido “mucha dedicación” y que “nunca dejen de llevar a Talavera en el corazón”.

Durante el desarrollo del pleno se ha constituido primero la Mesa de Edad con Carlos Gil y Santiago Serrano. Gil, en una breve intervención, ha destacado que es un privilegio poder presidir la Mesa en un día de fiesta ya que supone iniciar una nueva etapa para la que no cuenta la edad sino “el corazón”.

Después, los concejales electos han entregado sus credenciales y por orden alfabético ha prometido y jurado el cargo, a excepción de los concejales de Vox que además han añadido “por Dios y por España”.

Tita García ha estado arropada también por el presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero; el portavoz en funciones del Gobierno regional, Nacho Hernando; el diputado electo por Toledo y secretario de organización del PSOE, Sergio Gutiérrez; el presidente en funciones de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el subdelegado del Gobierno en funciones en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia; los tres alcaldes socialistas de Talavera, Isidro Flores, José Francisco Rivas y Javier Corrochano; así como los alcaldes electos de las EATIM.