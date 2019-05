En una entrevista con Europa Press, Tolón insiste en resaltar aspectos como el crecimiento “desde el punto de vista del desarrollo económico”; el hecho de que se hayan instalado 150 empresas —algunas de ellas de gran tamaño—; la reducción en 2.000 personas en las listas del paro; o la reducción en 32 millones de euros de la deuda, con horizonte ‘deuda cero’ en 2021.

“Se han hecho más de 200 actuaciones en todos los barrios de la ciudad, se ha aumentado el presupuesto en cooperación y se ha hecho de Toledo una ciudad referente en materia cultural, con récord de turistas y pernoctaciones”, ha esgrimido la aspirante a la reelección.

Con la vista puesta en el próximo mandato, espera seguir gobernando para hacer de la ciudad “un referente en innovación” y para “apostar por los jóvenes”, objetivos para los que la puesta en marcha del campus universitario de innovación será clave.

Quiere una ciudad de referencia en otros ámbitos como en materia de inclusión, ya que abordará los problemas del día a día del sector de una manera “transversal”.

Toledo “ya es, además, un referente económico, cultural, histórico y patrimonial”, por lo que también aspira a ser “un referente social”.

“Aspiro a que el 26 de mayo muchos ciudadanos de Toledo voten mi gestión. En las elecciones municipales se vota a la persona y a la gestión, y está claro lo que hemos hecho en estos cuatro años”, ha indicado.

CONCEJALÍA DE MAYORES

En cuanto a posibles retoques en las áreas de Gobierno, quiere una Concejalía de Mayores para encargarse de manera transversal de todas las necesidades de la tercera edad.

La regidora pide de nuevo la confianza de los toledanos sobre todo para que “no se reviertan” los avances experimentados en la ciudad con un gobierno que no sea del PSOE.

“No se pueden parar proyectos como el futuro cuartel de la Guardia Civil, el campus de innovación, las obras de entrada a la ciudad o el gran bulevar”, ha dicho, añadiendo que si no revalida el Gobierno municipal, también corren peligro “las políticas sociales”, algo que “ya ha ocurrido” en la región, en referencia al Gobierno del PP en la Comunidad Autónoma.

Al hilo de este argumento, ha indicado que las políticas del PP con Cospedal al frente del Ejecutivo autonómico “sirvieron para agraviar a la ciudad de Toledo, con grandes paralizaciones y recortes”.

“Los que hoy se presentan por el PP —en alusión a Claudia Alonso— son los que estuvieron allí, siendo portavoces de ese gobierno”, ha lamentado.

Entre las medidas más importantes que plantea para la ciudad, pone especial énfasis en la empleabilidad de los más jóvenes. Su primera actuación será articular ayudas europeas por valor de un millón de euros para que cristalicen en un centenar de empleos.

“PODRÍA HABER IDO A OTRO SITIO, PERO ME QUEDÉ EN TOLEDO”

Ante las críticas de la candidata ‘popular’, Claudia Alonso, sobre que Tolón quiere usar la Alcaldía como “trampolín” político, la candidata socialista ha recordado que podría haber desempeñado otras funciones en el Gobierno de Pedro Sánchez pero decidió quedarse en Toledo.

“Mi objetivo es sólo la ciudad de Toledo. Yo no he estado en el Ayuntamiento como concejal y como diputada a la vez en la región, y ella —Claudia Alonso— sí. Mi proyecto es la ciudad y no tengo ojos para otra cosa”, ha indicado.

La alcaldesa espera que todas las administraciones conserven el color político del PSOE para poder trabajar en conjunto. Como muestra de la colaboración del Gobierno de la nación en los 10 meses en los que Pedro Sánchez ha sido presidente, ha recordado acciones como los 12,5 millones de euros para el nuevo cuartel, el convenio con Fomento para la iluminación de carreteras a su paso por la ciudad, o el parking de Santa Teresa en colaboración con Defensa.

En la próxima legislatura, desde el Ayuntamiento de Toledo comandará más peticiones al Gobierno central, como acabar con el trasvase o cerrar la A-40 entre Maqueda y Ocaña.

En materia de agua, ha pedido retratarse al resto de candidatos toledanos, ya que según ha dicho, “nadie ha dicho ‘no’ al trasvase de forma tan rotunda” como ella.

EL HUECO DEL CUARTEL LO OCUPARÁN 500 VIVIENDAS PARA JÓVENES

El hueco que deje en la avenida de Barber el actual cuartel será para poner en marcha cerca de medio millar de viviendas con preferencia para los más jóvenes, según ha detallado. “Ya estamos preparando el barrio para que tenga un desarrollo económico importante”, ha indicado.

“El día 26, lo importante es votar a quien ha gestionado bien y votar en conciencia. O nosotros o los que plantean políticas de recortes que ya hemos vivido en la ciudad de Toledo”, ha sentenciado.