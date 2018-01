La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha asegurado que su intención es intentar revalidar la Alcaldía de la ciudad “y con mayoría absoluta”, si bien no ha cerrado la puerta a optar a presidir la Comunidad Autónoma en un futuro: “Pasito a pasito”, ha respondido al respecto a preguntas de los asistentes a un desayuno informativo organizado por encastillalamancha.es.

Sobre las próximas elecciones, ha asegurado que su máxima aspiración es “gobernar en solitario”, algo que cree que puede conseguir, por lo que no se plantea futuros acuerdos de Gobierno con ningún partido político.

En todo caso, ha reconocido que la experiencia de gobernar con Ganemos “sí que ha sido buena”. “Ellos no querían entrar en el Gobierno, yo les decía que sí, es importante estar en el Gobierno para saber cómo se tiene que dirigir una ciudad”.

Además, ha dicho que está “contenta” con la labor de los concejales de Ganemos. “La verdad es que no me han puesto en ningún aprieto. Hemos tenido diferencias, no somos el mismo partido, pero coincidimos en muchas más cosas. La relación es buena”, ha enfatizado.

CON PAGE, “LEALTAD Y SINCERIDAD”

Milagros Tolón también ha sido cuestionada por su relación con el líder de su partido y presidente autonómico, Emiliano García-Page, calificando como “malas lenguas” a quienes sugieren que esta relación no es buena.

“Le conozco del derecho y del revés, desde que tenemos 18 años. Nos decimos las cosas con mucha lealtad y sinceridad y está ayudando mucho a la ciudad”, ha indicado.

Incluso, ha dicho, ha conversado con él esta semana en la que García-Page está en Bruselas. “Le he dicho que si se encuentra a Puigdemont y va a abrazarle, que se retire”, ha dicho entre risas.