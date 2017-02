Ya están aquí, una vez más y ya van 7, los infatigables hermanos viajeros con un nuevo disco debajo del brazo.

El séptimo disco en una larga y dilatada trayectoria de 12 años y mas de 820 conciertos de giras estatales, europeas y americanas, con la misma formación desde su origen, seis hermanos y amigos del mismo barrio de Leioa, pueblo del extrarradio de Bilbao.

Después de la gira Magnolia Route, de 2 años ininterrumpidos, 120 conciertos en 11 países, proclamarse ganadores del European Blues Challenge en Bruselas, Finalistas en el International Blues Challenge en Memphis, agotar entradas en casi la totalidad de sus conciertos, recibir el apoyo del público, programadores y la crítica, era el momento de hacer un disco especial y a la altura de una de las bandas que han generado más expectación en el panorama del blues europeo en los últimos años.

Así pues, deciden registrar su disco en Noruega, en Juke Joint Studio, un estudio analógico y con la mesa de grabación que estuvo en Stax Studios de Memphis en su época dorada, con la que grabaron artistas de la talla de Albert King, Aretha Franklin, Little Milton y un largo etc. Con un ingeniero como Njål Frode, experto en este tipo de grabaciones analógicas, a una toma, todos tocando en directo, y captando acústicas y atmósferas irrepetibles.

Una sesión de 8 horas, sin trampa ni cartón, como las viejas grabaciones, aquellas que todos tenemos en la memoria y que a día de hoy, muy pocos están capacitados para acometer. Los Travellin’ Brothers, nos presentan un disco en sexteto, con un sonido crudo y añejo, pero a la vez muy actual, con composiciones que siguen su línea ya iniciada años atrás, en la que toman el blues como punto de partida para adentrarse sin complejos en los terrenos del gospel, el swing, el jazz, el country o el más auténtico sonido de Nueva Orleans, y regalarnos una obra maestra de la música de raíz americana.

One Day In Norway, es un nombre especial para un disco muy especial y resume a la perfección el espíritu de la grabación y lo que hay registrado en él, 24 horas de un intenso viaje relámpago a Noruega, 24 frenéticas horas para viajar, dar un concierto en el festival de Notodden, dormir más bien poco y acometer 8 horas de sesión mágica en Juke Joint Studio de Notodden.

Para este séptimo disco, la banda en su afán de seguir dando pasos adelante, funda su propio sello discográfico, Magnolia Records, con el que editarán sus futuros trabajos.

Una de las primeras decisiones del nuevo sello es la de publicar un CD a todo lujo, con una cuidada presentación, que incluirá un DVD de regalo, grabado durante su gira mundial y que resume en un documental de 30 minutos toda la esencia del Magnolia Route World Tour. Además habrá una edición limitada en formato Vinilo, que también incluirá en su interior el DVD y el CD, para aquellos que quieran tener ambos formatos.

El disco se grabó en plena gira, ya que la actividad de la banda ha sido frenética en 2014 y 2015. Además de girar por USA y Europa, grabar el disco, conseguir premios etc, han preparado mas de 6 repertorios diferentes para acompañar a músicos de la talla de J.T. Lauritsen, Andy J. Forest, Nico Wayne Toussaint, Sugaray Rayford, etc.

Y para 2016 nos aseguran una actividad todavía mayor, amenazan con dejar pequeño el año 2015 y una vez más superar lo que parece insuperable, mejorar lo inmejorable, son decenas de conciertos ya confirmados para 2016 en más de 14 países diferentes, y proyectos muy interesantes que se desvelarán poco a poco.

No te pierdas a la banda más en forma de la escena Europea!!!!

Histórico de la banda:

Han compartido cartel y escenario con los siguientes artistas:

Buddy Guy, Koko Taylor, John Mayall, Canned Heat, Ike Turner, Robben Ford, Susan Tedeschi, Eric Sardinas, Jethrotull, Johnny Winter, Carey Bell, Dyana Kurtz, Keb’ Mo’, Joey Defrancesco , Sharon Jones & The Dap-Kings, Melody Gardot, Madeleine Peyroux , Neneh Cherry , Bobby McFerrin , Dana Fuchs, The California Honeydrops, Lucky Peterson, Marcia Ball, Warren Haynes, Robert Plant, Nazareth, Nikki Hill, Davina and the Vagavonds, Dwayne Dopsie, Lil’Ed, George Thorogood, Shemekia Copeland, Beth Hart, Mike Vernon, Lurrie Bell, Walter Trout, Junior Watson, Ian Siegal, Billy Branch, Shawn Holt, Sugar Ray & The Bluetones, Memo Gonzalez, Dani Wilde, Sharrie Williams, Loquillo, Lisa And The Lips, MFC Chicken, Bettye Lavette, Coco Montoya, John Primer, Candye Kane, Dr. Feelgood, Shakura S’Aida, J.T. Lauritsen, Andy J. Forest, Nico Wayne Toussaint, Sugaray Rayford………..

Han participado en los mejores festivales de Blues, Jazz y música de raíz americana del país y de Europa:

Cazorla Blues Festival, Hondarribia Blues Festival, Bejar Blues Festival, Cáceres Blues Festival, Barcelona Blues Festival, Yeclajazz, Festival Internacional de Jazz de San Javier, Heineken Donostia Jazzaldia, Benicasim Blues Festival, Bilbao/Plaza Nueva/fiestas, Musikaire, Festival Los Palacios, Burlada Blues Festival, Tobalina Festival, Getxo Blues Festival, Blues and Plus Festival Lleida, Mundaka Festival…….

Blues Sur Seine & Cahors Blues Festival (France), JazzMinde Festival (Portugal), Summerblues Basel, Lucerne Blues Festival & Sierre Blues Festival (Switzrland), Horsens & Frederikshavn Blues Festival (Denmark), Blues in Hell & Notodden Blues Festival (Norway), Jesiem Z Bluesem (Poland), Texel Blues Festival (Netherlands)……..

Y clubes y salas Por toda Europa en paises como Polonia, Alemania, Inglaterra, Suiza, Francia, Holanda, Portugal, Dinamarca, Noruega, Bélgica….

Ademas de sus giras por EEUU, en lugares miticos como el BMC o el Bluenile en Frenchmen Street de Nueva Orleans o BB King Club, 152 Club, New Daisy Theatre en la mitica Beale Street de Memphis, el gran Orpheum Theatre de Memphis o Reds Juke Joint de Clarcksdale Mississippi…….