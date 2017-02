Marín lamenta que a los ‘populares’ les moleste que las listas de espera sanitarias estén bajando de manera importante en nuestra comunidad autónoma

Pide a Lucas Torres que se disculpe por sus insultos y graves acusaciones contra el gobierno regional. Asegura que García-Page está arreglando los problemas que dejó el anterior ejecutivo con la agricultura ecológica

Ironiza sobre que si el Congreso nacional del PP se hubiera celebrado dos semanas más tarde “miles de militantes de C-LM apoyarían la enmienda contra la acumulación de cargos de Cospedal”

Toledo, 10 de febrero de 2016.- El diputado del Grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fausto Marín, ha lamentado hoy que los dirigentes del PP sean los únicos que no se alegren de que las obras del nuevo hospital del Toledo vayan a tener un impulso importante en breve para que esta infraestructura, tan necesaria para la capital regional como para la región, pueda ser una realidad dentro de 24 meses.

En este sentido, dejó claro a los ‘populares’ que tanto desde la Junta de Comunidades como desde el Ayuntamiento de Toledo se está haciendo todo lo posible y se están poniendo todos los medios para el hospital pueda estar construido cuanto antes.

Marín también indicó que los portavoces del PP no están muy legitimados para hablar ahora del hospital toledano porque cuando gobernaron lo paralizaron, “teniéndose que indemnizar con casi 22 millones de euros a las empresas concesionarias” y también se gastaron los 115 millones de euros del préstamo destinado a esta infraestructura “en autobombo de Cospedal”.

Por otra parte, el parlamentario socialista criticó que los ‘populares’ no se crean los datos oficiales de las listas de espera, que reflejan que las mismas han descendido un 15 por ciento. “Pueden ir al portal de transparencia del Sescam y comprobarlo, no como ocurría antes que no se publicaron durante años y cuando lo hicieron borraban las del mes anterior para que no se pudieran comparar”, sentenció.

Y es que para Fausto Marín parece que a los dirigentes del PP “les siente mal que esta región esté recuperando la dignidad, los derechos y los servicios perdidos”.

Insultos de Lucas Torres y agricultura ecológica

Por otra parte, el parlamentario socialista lamentó los graves insultos y acusaciones que ha lanzado hoy el diputado del PP, Antonio Lucas Torres, contra el gobierno regional al decir que “roba a los agricultores ecológicos” y le exigió una inmediata rectificación, “porque es radicalmente falso”.

Indicó que no todo vale en política y a la hora de hacer oposición. “Lucas Torres ha venido a las Cortes regionales con ansias de de hacerse notar y para ello lo más lamentable es que utilice los insultos, las descalificaciones y las mentiras rememorando al PP más de derechas y más recalcitrante”.

También quiso aclarar que los ‘populares’, que ahora hablan tanto de agricultura ecológica, llamaban “ecologetas” a los ecologistas de la región en sede parlamentaria. Y recordó que cuando gobernaba Cospedal “aprobaron in extremis y en periodo preelectoral, una orden de 100 millones para agricultura ecológica condicionada a la aprobación del Plan de Desarrollo Rural, que luego no se aprobó”.

Ahora, aclaró el diputado socialista, el gobierno de García-Page está resolviendo todos los problemas que el ejecutivo de Cospedal dejó en este sector.

Acumulación de cargos de Cospedal

Preguntado por el Congreso nacional del PP que comienza hoy, Marín indicó que viendo lo que publican los medios de comunicación, resulta evidente que “va creciendo entre la militancia de este partido los que piden que no haya acumulación de cargos” e ironizó sobre que si el cónclave de los ‘populares’ se celebrara dentro de unas semanas “la gran parte de los militantes del PP de la región estaría apoyando esa enmienda para que Cospedal no acumulara tantos cargos”.

Por último, Fausto Marín, en nombre del Grupo socialista, calificó de “muy positiva” la nueva zonificación educativa que ha puesto en marcha el gobierno regional puesto que garantiza la conciliación de la vida familiar y laboral así como que los alumnos consigan una plaza en el centro escolar más cercano.

