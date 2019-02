Carlos Velázquez ha reclamado la aprobación en el pleno del convenio de colaboración entre ambos ayuntamientos para su ejecución. Según ha informado el Ayuntamiento seseñero en nota de prensa, la reclamación se produce tras la manifestación convocada por la Asociación de Vecinos El Quiñón del pasado sábado, en la que participaron alrededor de 300 personas y estuvieron presentes los portavoces de todos los grupos municipales con el objetivo de requerir al Gobierno municipal del municipio madrileño que apruebe en pleno el convenio para la construcción de este vial, de 528 metros, que separa El Quiñón de la A-4 y que transcurre íntegramente por el término municipal de la localidad madrileña.

Velázquez ha desmentido que el convenio sea un documento unilateral. “Desde el inicio de la legislatura se han producido numerosas reuniones en las que han participado tanto los representantes políticos como los técnicos de los dos ayuntamientos. El convenio es fruto del trabajo realizado en dichas reuniones y en su redacción se han seguido las indicaciones técnicas de la Comunidad de Madrid”, ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que desde el Ayuntamiento de Seseña “siempre” han mostrado su disposición a realizar “los cambios que Ciempozuelos considere necesarios para mejorar el documento”. Pero lo cierto es que desde principios de 2017, hace dos años, el Gobierno municipal se niega a avanzar en la tramitación del convenio y a dar ninguna explicación sobre su postura. Nos gustaría saber en qué consiste esa solución beneficiosa para todas las partes y por qué no se hace ninguna propuesta concreta ni se aclara qué es lo que perjudica a Ciempozuelos”, ha sostenido.

“¿Cuál es la verdadera razón para que no se apruebe, que el convenio no es beneficioso o que no es el momento adecuado? Instamos a la alcaldesa —de Ciempozuelos— a decir la verdad a los vecinos del Quiñón”, ha afirmado el primer edil seseñero.

Asimismo, ha explicado que no es cierto que el convenio recoja que Seseña pagará solo los gastos de expropiación, apuntando que el convenio establece que el Ayuntamiento de Seseña correrá con todos los gastos tanto de la planificación como de la obra y el mantenimiento posterior hasta que finalice el desarrollo del Sector 6.

“Como dijeron los vecinos en el manifiesto de la movilización, antes o después la conexión se construirá, por eso reclamamos una vez más a la alcaldesa de Ciempozuelos su colaboración, porque ahora está en su mano ser parte de la solución tan esperada por los vecinos” ha finalizado Velázquez.