Según ha informado en nota de prensa el Consistorio, la no inclusión de Villacañas en este plan no es de recibo, más aún cuando se trata del municipio de la provincia, salvo Talavera de la Reina, con más demandantes de empleo en el sector agrario.

Recuerda el Ayuntamiento que este plan se aprobó en 1991, cuando se creó también un Consejo Comarcal en la zona, llamado además Consejo Comarcal de Villacañas pese a que el municipio no estaba incluido en el reparto de estos primeros planes de empleo. “Pero lo que no puede ser es que, 27 años después, se estén adjudicando subvenciones utilizando como referencia datos de paro agrario de 1991. No tiene ningún sentido”, mantiene.