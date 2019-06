De este modo ha reaccionado Hernando a preguntas de los medios después de que Vox Toledo enviara un comunicado a los medios de comunicación expresando su malestar. “Habrán lanzado un comunicado porque si hubieran convocado una manifestación serían cuatro”, ha ironizado.

Es por ello que ha pedido a Vox que haga política “en positivo”, pues “uno no se puede definir como lo contrario al de enfrente. Desconozco qué cosas de las que plantean pueden hacer bien, porque solo plantean cosas en contra de alguien”.

Así, ha defendido que “hasta 15.000 personas que en Castilla-La Mancha en las generales votaron a Vox votaron luego a PSOE, quizá porque sean personas que entienden que la política se ha de plantear en positivo para resolver los problemas de la gente”.

“Ser lesbiana, gay, trans o qeer no es una decisión, no es como abonarse al plus. Yo no he elegido ser bajito y el plantear algo en contra de una persona porque ha nacido con una orientación sexual, no es discutible, no es ideología de nada. Es una circunstancia tan real como lo bajito que soy yo. No pueden plantear discriminar a la gente por su condición sexual”, ha reiterado.

“Quizá éste sea el motivo por el que Vox no tiene ni un solo diputado en Castilla-La Mancha. Su resultado electoral se explica porque no han sabido convencer a la gente”, en cuestiones como violencia de género o LGTBI, ha insistido.