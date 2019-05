El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, Daniel Arias, ha desgranado algunas de sus propuestas, sugiriendo en cuanto a un hipotético cambio de la ley electoral negociado en la próxima legislatura que se repartan el mismo número de escaños en cada una de las cinco provincias de la región, y en todo caso preferiría reducir su número total, nunca aumentarlo. Como ejemplo, ha fijado en “cinco o seis escaños” a repartir en cada provincia. “Lo importante es que todos los votos valgan lo mismo en todas las provincias”.

Así lo ha aseverado en una entrevista con Europa Press en la que ha dicho que, en caso de tener que abrir la negociación de un nuevo Estatuto, Vox introduciría asuntos como recoger en el nuevo texto la devolución de competencias en materia de Educación o Sanidad.

Daniel Arias ha asegurado que durante esta campaña electoral está notando “mucha ilusión” por parte de la gente que se acerca a las carpas de Vox en toda la región. Así, insiste en que muchas personas tienen “ganas de cambiar y de proponer cosas nuevas” tras una legislatura en la que el presidente regional, Emiliano García-Page, “haya conseguido el dudoso honor de haber descontentado a muchos sectores”.

Tras recalcar que Vox ha aumentado en más de 13.000 personas su afiliación a nivel nacional tras las elecciones generales, ha vaticinado que su electorado va a crecer, ya que su formación es “el único resquicio que le queda a la gente que no cree en el socialismo para conformar un dique al Gobierno socialista”.

Arias sale “a ganar” y se fija “una meta alta”, y en todo caso su objetivo es conseguir representación en las Cortes “para que se oiga la voz de muchos ciudadanos”, algo que ya consideraría “un éxito”.

Como medidas urgentes a implementar si consigue presidir el Gobierno, Arias aboga por una auditoría externa de las cuentas para analizar su estado actual, realizar un estudio “concienzudo” para disminuir el número de altos cargos y acometer acciones para mejorar la Atención Primaria.

En este último ámbito, ha insistido en que los propios profesionales sanitarios han realizado un decálogo “sensato” con medidas a poner en marcha que Vox asumiría, como dotar de más seguridad a los centros de salud para evitar agresiones a médicos, cubrir todas las bajas, poner en marcha contratos dignos o permitir que los enfermeros puedan extender recetas para no colapsar listas de espera.

También en materia sanitaria, otra de sus propuestas pasa por recuperar la actividad de quirófanos en horario vespertino, pero con más control de lo que se hacía en la pasada legislatura con Gobierno del Partido Popular.

Como primera ley en las Cortes regionales, aboga por impulsar una normativa que “proteja las tradiciones” y “dignifique” la tauromaquia.

MENOS IMPUESTOS

En materia impositiva, Daniel Arias propone eliminar sucesiones y donaciones y disminuir el de transmisiones patrimoniales, reduciendo igualmente un 10% el IRPF en sus dos tramos y dejándolo exento en rentas de menos de 12.000 euros.

En educación, se ha mostrado partidario de que padres, profesores y alumnos “tengan la libertad de llevar a sus hijos donde quieran” a través del cheque escolar.

Igualmente, quiere plantear un control parental para que los padres puedan estar al tanto de si sus hijos están recibiendo educación ideologizada; y plantea eliminar la asignatura de Educación en Igualdad instaurada esta legislatura. “La educación en igualdad es algo transversal que se tiene que tocar en todos los ámbitos. No creemos necesario hacerlo en una asignatura”.

Sobre otros asuntos como la gestión de Radio Televisión Castilla-La Mancha, ha recordado que se sostiene con fondos públicos, y antes de tomar decisiones al respecto estudiarán el grado de eficiencia de la programación.

Otro de los asuntos a debatir la próxima legislatura es el nuevo modelo de financiación autonómica, y Vox quiere tener la máxima representación posible para exigir desde Castilla-La Mancha un acuerdo que evite “desagravios” con la Comunidad Autónoma.

A nivel de infraestructuras, dos son los objetivos que se plantea, como son comunicar todas las capitales de provincia por autovías —bien exigiendo al Gobierno central el cumplimiento de las dos proyectadas o bien impulsando su realización a nivel autonómico— y reclamar el AVE a Lisboa pasando por la estación de Algodor en la provincia de Toledo.

COMPOSICIÓN DE SU GOBIERNO

Daniel Arias tiene claro que eliminaría la Vicepresidencia Segunda de la estructura de Gobierno. Además, quiere separar las competencias de Medio Ambiente de las de Agricultura para darle más protagonismo.

Igualmente, ampliaría el ámbito de acción de la Consejería de Bienestar Social añadiéndole competencias en materia de Familia.

Sobre un hipotético apoyo de Vox a un Proyecto de Presupuestos Generales de la región en caso de ser necesario, ha adelantado que, aunque es muy difícil, pondría como condiciones que el texto incluyera una bajada de impuestos generalizada para todos los ciudadanos.

Además, las cuentas no podrían incluir la asignación de subvenciones “a nada que esté ideologizado, como asociaciones feministas o LGTBi”. En este punto, aboga por que cada integrante de este tipo de asociaciones pague su cuota “como los afiliados a Vox pagan la suya”.

También quiere acabar con las subvenciones a todos los partidos políticos, a la patronal y a los sindicatos.

PODRÍA ASUMIR UNA DE LAS LEYES DE PODEMOS

Sobre las leyes de Garantía de Rentas y Participación Ciudadana que han tenido participación de Podemos, ha dicho que en el caso de la primera no tendría su apoyo. “Es una ley de comunismo en estado puro. Dar una renta por no hacer nada. Ese dinero no sale de una máquina de billetes. Estamos totalmente en contra”, ha dicho.

Sobre la ley de Participación Ciudadana, ha dejado la puerta abierta a un posible apoyo, si bien tienen que estudiarla “a fondo” y ver si requiere de algún tipo de modificación.

Por último, se ha mostrado optimista en el plano municipal, asegurando que Vox está en disposición de condicionar muchos gobiernos locales consiguiendo concejalías en plazas importantes.