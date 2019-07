Dentro del programa Veranito 2019 organizado por la Concejalía de Juventud, el próximo viernes 26 de julio tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento el primer Woman Fest, un evento musical protagonizado por mujeres que contará con las actuaciones de Marilia (ex de Ella Baila Sola), New Day (banda liderada por Amparo Llanos, ex de Dover), Carmen Boza y Leila Latrónica. El festival es gratis y comenzará a las 21:30.

La iniciativa forma parte de la programación elaborada por el área de Juventud y fue elegida en el último proceso de presupuestos participativos de la Concejalía, respondiendo al compromiso del equipo de Gobierno de Milagros Tolón de contar con la participación de los jóvenes y de entidades y asociaciones juveniles de la ciudad en la elaboración de la oferta municipal de ocio.

El Woman Fest nace con la intención de continuar en próximas ediciones y con el objetivo de poner en valor y visibilizar a artistas femeninas de relevancia en el panorama musical español. En esta ocasión, el cartel lo conforman Marilia Andrés, ex componente de Ella Baila Sola; Amparo Llanos, de Dover, que ahora encabeza la banda New Day; la cantante Carmen Boza, y la dj toledana Leila Latrónica.

El Woman Fest serán el viernes 26 en la plaza del Ayuntamiento; la entrada es gratuita y el inicio está previsto para las 21:30 horas.