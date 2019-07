La Asociación Interacción Persona-Ordenador (AIPO) ha otorgado el primer premio de Trabajo Fin de Grado al alumno de la ESIIAB Jorge Juan González por su trabajo “Diseño de espacios virtuales para actividades de rehabilitación: evaluación de diferentes modos de navegación”, que ha sido dirigido por los profesores Pascual González López y José Pascual Molina Massó.

El objetivo de este trabajo ha sido la creación de una herramienta que permita crear escenarios virtuales donde se puedan rehabilitar actividades de la vida diaria dentro de un espacio urbano. “Un ejemplo de actividad permitiría a la persona recuperar la capacidad de ir a la panadería a comprar el pan, para lo cual requiere orientarse y desplazarse por el espacio Virtual creado y realizar la actividad de compra solicitada”, señalan. A su vez, este trabajo ha analizado diferentes técnicas que permitan realizar el desplazamiento en un espacio virtual mucho mayor que el espacio físico donde se realiza la terapia.

Para ello, se han analizado dispositivos convencionales como los gamepad o joystick y otras técnicas más novedosas como el reconocimiento de los gestos naturales realizados mientras andamos, “por ejemplo mover los brazos, con el fin de mejorar la validez ecológica de las terapias diseñadas”. Por tanto, con este trabajo se pone a disposición de los especialistas una herramienta para diseñar terapias de rehabilitación de actividades de la vida diaria en entornos urbanos que simulan los aspectos relevantes de los entornos reales a los que deberán enfrentarse las personas que requieren de este tipo de rehabilitación.

Un primer premio otorgado dentro del Concurso de Trabajos Fin de Grado, que también ha reconocido con un accésit a Pedro Gómez López, alumno de la ESIIAB, por su trabajo “Brain Computer Interface (BCI) based Application to Enhance the Interaction Mechanisms for People with Quadriplegia when using Mobile Devices”, dirigido por los profesores: María Dolores Lozano Pérez y Víctor Manuel Ruiz Penichet, profesores e investigadores del grupo Interactive Systems Engineering (ISE), también perteneciente al Instituto de Investigación en Informática de Albacete.

Este trabajo final de grado se enfoca en ofrecer a personas con movilidad reducida una propuesta de manejo de los dispositivos móviles mediante el uso de gestos faciales y control de señales cerebrales. Para ello hace uso de una cámara y un dispositivo de interfaz cerebro-computador (BCI) con los que controlar tanto la posición del puntero como algunos comandos necesarios para el manejo de un smartphone. “Con ello, una persona con movilidad reducida podría desplazarse entre varias pantallas, seleccionar elementos en la misma, ejecutar una aplicación o finalizar su ejecución”. La mayor novedad de este trabajo consiste en el uso de dispositivos de BCI para controlar acciones y detectar ciertos gestos fáciles con los que se puede manejar de manera básica un smartphone.

Este trabajo abre un nuevo camino para incorporar a las personas con movilidad reducida en las nuevas tecnologías, permitiendo el manejo de los dispositivos de acceso a ellas a través de los dispositivos BCI.

Ambos trabajos se presentaron en el congreso internacional “Interacción 2019”, en San Sebastián del 25 al 28 de junio.

En la actualidad, ambos alumnos están contratados en sendos proyectos de investigación liderados por miembros del Laboratorio de Interacción con el Usuario e Ingeniería del Software (LoUISE) perteneciente al Instituto de Investigación en Informática de Albacete.