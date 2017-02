A lo largo de dos días, los participantes han expuesto sus avances en las investigaciones doctorales que están realizando y han presentado un póster explicativo de los contenidos de las tesis que están elaborando. La organización ha otorgado, por cada una de las cinco ramas de conocimiento, premios al mejor póster elegido por el jurado (diploma y 200 euros), y premios al mejor póster elegido por los doctorandos participantes (diploma y 200 euros).

Las jornadas, celebradas en Palma de Mallorca, han pretendido también facilitar el conocimiento mutuo de los doctorandos, ofrecerles posibles alternativas profesionales al desarrollo de la carrera investigadora universitaria y resaltar el papel de los doctorandos como portadores de innovación hacia las empresas, prestigiando así el grado de doctor ante la sociedad en general, y ante el entorno empresarial, en particular. Por tal motivo, en el transcurso del encuentro se ha desarrollado una mesa redonda con ponentes de diversas empresas (Sciware Systems, Meteoclim, Labo´Life y Hotelbeds Group) en la que se ha debatido sobre la contratación de doctores en el mundo empresarial, cada vez más frecuente.

Asimismo, el programa de las jornadas ha contado con ponencias en las que se han dado a conocer las acciones individuales de investigación en el marco europeo, los programas de contratación de doctores y alternativas profesionales tras la lectura de la tesis doctoral, presentadas por los doctores Víctor Homar, de la Universitat de les Illes Baleas, y Javier Frontiñán, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, Xesca Vidal, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha presentado a los asistentes una batería de técnicas para controlar el pánico escénico en la defensa de la tesis doctoral durante el desarrollo del taller “Hablar en público”.

Las V Jornadas Doctorales del G-9 han sido organizadas por la Universitat de les Illes Baleares (Escuela de Doctorado, Fundación Universitat – Empresa y el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado) en coordinación con la Secretaría General del Grupo 9 de Universidades. Estas Jornadas toman el relevo a las celebradas en ediciones anteriores en la Universidad de Oviedo, Universidad de Extremadura, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad Pública de Navarra.

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación constituida en el año 1997, conformada por las universidades españolas que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza.

PREMIOS A LOS MEJORES PÓSTERES PRESENTADOS

Premio al Mejor Póster (jurado):

Artes y Humanidades: Alicia Olalla Salmón “Uso y gestión del agua pública en el occidente romano: estudio a partir de las fuentes epigráficas”. Universidad de Cantabria.

Ciencias: Arturo Álvarez-Arenas Alcamí “Mathematics and Cancer: How to model the processes intervening in the development of multidrug resistance in cancer?” Universidad de Castilla-La Mancha.

Ciencias de la Salud: Violeta Calle Guisado “Estudiando el espermatozoide humano, de la ciencia básica a las técnicas de reproducción asistida”. Universidad de Extremadura.

Ciencias Sociales y Jurídicas: Miriam Alzate Barricarte “Electronic Word Of Mouth (eWOM): An exploration of Online Customer Reviews”. Universidad Pública de Navarra.

Ingeniería y Arquitectura: María García Fernández “UAV-mounted GPR for non-invasive detection of hidden objects”. Universidad de Oviedo.

Premio al Mejor Póster votado por los doctorandos:

Artes y Humanidades: Lucía Masa Rodríguez “Acomodación fonético-fonológicade extremeños en el País Vasco”. Universidad del País Vasco.

Ciencias: Iris Alicia Bermejo Ruiz “Inmunoterapia para tratar el cáncer: mucinas”. Universidad de La Rioja.

Ciencias de la Salud: Irene Sánchez Rodríguez “Plasticidad sináptica en el hipocampo de ratón en un modelo de enfermedad de Alzheimer”. Universidad de Castilla-La Mancha.

Ciencias Sociales y Jurídicas: Sara González Yubero “¿Es la Inteligencia Emocional un factor protector ante el consumo de drogas en la adolescencia?” Universidad de Cantabria.

Ingeniería y Arquitectura: José Carlos Sancho Núñez “Modelo de desarrollo de software seguro”. Universidad de Extremadura.