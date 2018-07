El trabajo ‘Pioneering orientation of clustered firms: Environmental and relational antecedents’ del grupo de investigación inCore (Innovación, Competitividad y Redes) de la UCLM ha sido premiado en la sección de Estrategia Empresarial del Congreso de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE) 2018. Además, ha sido finalista del Premio General de esta edición celebrada en Valladolid bajo el lema ‘Generating and Transfering Knowledge in a Changing and Intercontected Society’