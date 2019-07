Este estudio se enmarca en el proyecto nacional DPI2016-76380-R ‘BIM Térmicos: Creación Automática y Monitorización de Modelos Tridimensionales Térmicos en Interiores de Edificios’, liderado por el catedrático de la Universidad regional Antonio Adán Oliver, en el que se están desarrollando innovadores técnicas de creación y uso de modelos 3D térmicos de edificios mediante fusión de sensores térmicos y láser 3D.

5D Point clouds management for the energy analysis of buildings se centra en el desarrollo de técnicas de gestión de información de los citados modelos 3D térmicos para su análisis comparativo con modelos de simulación CFD (Computational Fluid Dynamics), habitualmente utilizados por arquitectos e ingenieros para evaluar parámetros de confort y eficiencia energética de edificios.