Hace 30 años la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) organizaba el primer curso de verano de la UCLM sobre Literatura Infantil, una materia que por entonces empezaba a asomar tímidamente. Hoy acoge un curso, ‘Literatura infantil y juvenil: teoría, crítica e investigación… treinta años después’, en el que se tratarán los mismos temas sobre los que se reflexionó en aquella primera edición y se abordarán diferentes realidades de las que en 1989 no se habló porque o no existían o tenían una presencia tan poco relevante que no merecieron incluirse en aquel programa.

Literatura infantil y juvenil: teoría, crítica e investigación… treinta años después echa la vista atrás para recordar el primer curso de la UCLM sobre Literatura Infantil (dirigido por Pedro C. Cerrillo Torremocha), una materia que por entonces empezaba a asomar tímidamente en los foros universitarios. Junto a Jaime García Padrino, codirector de aquel curso, fueron de los pioneros en España en tratar la literatura para niños y jóvenes (LIJ), hoy sobradamente reconocida, desde el punto de vista de la investigación y la docencia universitaria.

El curso se divide en dos grandes bloques que coinciden con cada uno de los días de celebración. Durante la primera jornada se tratarán los mismos temas sobre los que se reflexionó en aquella primera edición, contando en la conferencia inaugural con la presencia del entonces codirector del curso, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Jaime García Padrino. Junto a él, docentes de otras universidades y de la propia universidad castellano-manchega hablarán sobre la evolución de los distintos géneros de la LIJ y su presencia, como materia de estudio, en el ámbito universitario.

El segundo día el protagonismo será para diferentes realidades de las que en 1989 no se habló porque, o no existían o tenían una presencia tan poco relevante que no merecieron incluirse en aquel programa, como es el caso de los álbumes ilustrados -hoy convertidos en un auténtico género- o la lectura digital y las redes sociales. Sobre ello tratarán especialistas -editores, mediadores, escritores, booktubers- y profesorado de distintas universidades especializado en estos temas, como la profesora de la Universitat de Valencia Gemma Lluch, colaboradora y asesora de diferentes organismos y entidades nacionales e internacionales en selección de lecturas y lectura digital. Junto a ellos, una última mesa protagonizada por bibliotecarios y maestros conquenses quiere dar visibilidad a ese buen quehacer y buenas prácticas en favor de la lectura que día a día, en una labor no siempre suficientemente reconocida, realizan estos profesionales en bibliotecas y colegios públicos.

En el marco del curso, el Centro de Iniciativas Culturales del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria inaugurará una exposición que con el título ‘Con los pies en la Luna. La huella de un viaje espacial en libros y efímeros infantiles’ quiere ser un homenaje a los cincuenta años de la llegada por primera vez del hombre al mencionado satélite. Junto a esta exposición, el Planetario del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha acogerá una sesión de narración y música en la que participará el profesor de la Universidad de La Laguna, Ernesto Rodríguez Abad, junto a un músico y un geógrafo, todos miembros del Festival Internacional del Cuento de Los Silos, con quien la universidad regional tiene un acuerdo de colaboración