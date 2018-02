La Asociación Japonesa de Fotoquímica (Japanese Photochemistry Association, JPA) ha otorgado el Premio de Catedra Elsevier en Fotoquímica (Elsevier Lectureship Award of Japanese Photochemistry Association) al catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Abderrazzak Douhal. El galardón se entregará en el transcurso del próximo congreso de la JPA, que tendrá lugar en la Universidad de Kwansei Gakuin el próximo mes de septiembre

Para el profesor Douhal, que desarrolla su labor en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica y el Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares (INAMOL), el premio supone “una gran honor y una doble satisfacción, ya que este reconocimiento internacional es de una de las más importantes e influentes asociaciones científicas internacionales y además ha sido otorgado en sus ediciones anteriores a investigadores internacionales desatados en el campo de la fotoquímica”.

El catedrático, que realizó en Japón una estancia postdoctoral de dos años, afirma además que el reconocimiento incrementa la visibilidad de la UCLM en el mapa de la ciencia japonés. “La JPA cuenta con miles de afiliados, y con varias revistas científicas de alto nivel como la prestigiosa revista Journal of Photochemistry and Photobiology: C (Reviews)”, señala. El 2016, el grupo que dirige el profesor Douhal publicó en este soporte un artículo revisión que aborda la forma en que la energía solar genera corriente eléctrica en celdas solares y cómo optimizar su rendimiento.