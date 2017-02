Los doctorandos participantes presentaron un póster explicativo de los contenidos de las tesis que están desarrollando a fin de darla a conocer al resto de compañeros. La organización ha otorgado, por cada una de las cinco ramas de conocimiento, premios al mejor póster elegido por el jurado (diploma y 200 euros), y premios al mejor póster elegido por los doctorandos participantes (diploma y 200 euros), además de diez accésits.

El primer premio del jurado en la rama de Ciencias recayó en el estudiante Arturo Álvarez-Arenas Alcamí, que presentó el póster titulado “Mathematics and cancer: how to model the processes intervening in development of multidrug resistance in cancer?”. La tesis doctoral de Álvarez-Arenas, inscrita en el programa de doctorado en Física y Matemáticas, gira en torno al modelado matemático de heterogeneidad tumoral y aplicaciones terapéuticas.

El premio al mejor póster votado por los doctorandos en la rama de Ciencias de la Salud correspondió a “Plasticidad sináptica en el hipocampo de ratón en un modelo de enfermedad de Alzheimer”, presentado por Irene Sánchez Rodríguez, cuya tesis trata de la relación de los canales de potasio hipocampales con la enfermedad de Alzheimer en sus etapas tempranas, que se desarrolla en el marco del programa de doctorado en Ciencias de la Salud.

Finalmente, Eva Segura Asencio recibió el accésit correspondiente a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, otorgado por votación online de los doctorandos, por el póster titulado “Economic assessmente of tidal energy projects”. Eva Segura realiza su tesis en el programa de doctorado en Economía y Empresa, bajo el título “Metodología para el modelado económico-financiero de nuevos dispositivos para el aprovechamiento de la energía de las corrientes marinas”.

Gabinete de Comunicación. Albacete, 16 de febrero de 2017