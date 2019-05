El evento forma parte de una serie de conferencias resultantes de la convocatoria “Implementing the Sustainable Development Goals: What Role for Social and Solidarity Economy?” (Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ¿Qué papel para la economía social y solidaria?), lanzado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (UNTFSSE) en 2018 y organizado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas (UNRISD).

La conferencia pretende proporcionar un espacio para que los investigadores, profesionales y tomadores de decisiones sobre políticas públicas compartan e intercambien evidencias e ideas sobre las conexiones entre la Encuesta Social Europea (ESS) y las personas, el planeta, la prosperidad, la participación y las asociaciones en diferentes contextos locales.

Gabinete de Comunicación de la UCLM. Albacete, 21 de mayo de 2019